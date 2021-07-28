Трекер Apple AirTag использует возможности миллиардов активированных iPhone для отслеживания различных предметов. Несмотря на свою стоимость и размер, это функциональное и полезное устройство. Тем не менее вам придется использовать вместе с ним специальный чехол, кейс или держатель. Дополнительный аксессуар необходим для того, чтобы повесить AirTag на связку ключей, закрепить его на багажную сумку или пристегнуть гаджет к своему повседневному рюкзаку. В этой небольшой подборке мы покажем несколько интересных аксессуаров для трекера от сторонних производителей.
Caselogy Vault
Этот кейс можно использовать без карабина, поскольку в его верхней части расположено отверстие. Корпус Vault изготовлен из текстурированного материала TPU. Конструкция не закрывает трекер, а это означает, что препятствий с доступом сигнала не возникнет. Аксессуар доступен в трех расцветках: матовый черный, белый и городской серый.
ESR Cloud Silicone Keychain Case
Как ясно из названия, Cloud Silicone Keychain Case выполнен из силикона. Открытая конструкция не перекрывает доступ сигнала. Производитель предлагает несколько цветовых решений, среди которых белый, черный, синий и красный.
RYB Wallet Case
Таким образом можно вставить AirTag в RYB Wallet Case и без палева разместить в бумажник. Корпус аксессуара очень легкий благодаря сотовой конструкции. Доступен черный или белый вариант.
Spigen Case Rugged Armor
У гаджета есть дополнительная функциональность — он может выступать в качестве открывалки для бутылок.
Aimtel Case
Аксессуар изготовлен из силикона, который легко очищается и позволяет без затруднений извлекать трекер для замены батарейки. В комплекте Aimtel Case четыре футляра. У производителя в наличии два варианта: в одном два черных и два белых кейса, а во втором — белый, черный, красный и синий.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru