Caselogy Vault

Трекер Apple AirTag использует возможности миллиардов активированных iPhone для отслеживания различных предметов. Несмотря на свою стоимость и размер, это функциональное и полезное устройство. Тем не менее вам придется использовать вместе с ним специальный чехол, кейс или держатель. Дополнительный аксессуар необходим для того, чтобы повесить AirTag на связку ключей, закрепить его на багажную сумку или пристегнуть гаджет к своему повседневному рюкзаку. В этой небольшой подборке мы покажем несколько интересных аксессуаров для трекера от сторонних производителей.

Caselogy Vault
Vault от Caselogy станет отличным выбором почти для любых сценариев использования. В комплекте с прочным футляром идет карабин, с помощью которого вы сможете прикрепить трекер AirTag практически к любому предмету.

Этот кейс можно использовать без карабина, поскольку в его верхней части расположено отверстие. Корпус Vault изготовлен из текстурированного материала TPU. Конструкция не закрывает трекер, а это означает, что препятствий с доступом сигнала не возникнет. Аксессуар доступен в трех расцветках: матовый черный, белый и городской серый.

ESR Cloud Silicone Keychain Case
Обратите внимание на держатель для трекера AirTag в форм-факторе брелка. В комплекте сразу два таких кейса со встроенным кольцом для связки ключей. Оно изготовлено с удобным механизмом, за счет этого гаджет очень легко закрепляется не только на ключах.

Как ясно из названия, Cloud Silicone Keychain Case выполнен из силикона. Открытая конструкция не перекрывает доступ сигнала. Производитель предлагает несколько цветовых решений, среди которых белый, черный, синий и красный.

RYB Wallet Case
Из-за своей круглой формы AirTag не очень подходит для отслеживания кошелка. На этот случай можно воспользоваться аксессуаром от RYB. Это футляр с аналогичной толщиной трекеру, а в ширину он соответствует размерам кредитной карты.

Таким образом можно вставить AirTag в RYB Wallet Case и без палева разместить в бумажник. Корпус аксессуара очень легкий благодаря сотовой конструкции. Доступен черный или белый вариант.

Spigen Case Rugged Armor
На мой взгляд, это один из самых стильных кейсов. А еще это отличный способ защитить трекер. Помимо самого держателя, в комплекте с Case Rugged Armor прочный карабин из цинка и нержавеющей стали, который можно закрепить на сумке или другом предмете.

У гаджета есть дополнительная функциональность — он может выступать в качестве открывалки для бутылок.

Aimtel Case
Простой и минималистичный футляр для сценариев, в которых нужно разместить трекер на плоской поверхности. С одной стороны Aimtel Case отверстие для AirTag, а с другой клеящаяся поверхность.

Аксессуар изготовлен из силикона, который легко очищается и позволяет без затруднений извлекать трекер для замены батарейки. В комплекте Aimtel Case четыре футляра. У производителя в наличии два варианта: в одном два черных и два белых кейса, а во втором — белый, черный, красный и синий.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Тим Кук получил письмо с секретом. Он выжил Тим Кук получил письмо с секретом. Он выжил

Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар

«Локатор» в iOS 15 получит невероятно полезную возможность «Локатор» в iOS 15 получит невероятно полезную возможность