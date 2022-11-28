5 клавиатур для Android-смартфонов вместо Gboard. У одной более умная диктовка

Стандартная клавиатура на Android-смартфоне устраивает далеко не всех. Например, на EMUI от Huawei в клавиатуре неудобно реализовано переключение между языками — свай по пробелу влево или вправо вместо привычной кнопки переключения раскладки.Проблема решается просто — устанавливаете более удобную клавиатуру и не знаете проблем. Кроме того, различные версии могут предлагать редкие функции, которые дадут вам новый пользовательский опыт. Например, улучшенную диктовку или больший набор расширений.Среди клавиатур из Google Play наибольшей популярностью пользуется Gboard от Google. Она стандартная визуально и оснащена широким набором функций. Но не единственная в своем роде. Расскажем о пяти ее альтернативах.Эта клавиатура от компании Microsoft существует с самого начала существования Android и остается самой универсальной и многофункциональной клавиатурой на этой операционной системе.В ней есть панель быстрого доступа для GIF-ок, стикеров, буфера обмена и переводчика. Поддерживается управление жестами. Есть также возможность создание собственного стикерпака из своих фотографий.Основная особенность Chrooma — она адаптируется к основной цветовой гамме используемого приложения. Если вы зайдете в WhatsApp, она станет зеленой, в Gmail — оранжевой и т.д.В Chrooma также есть обширный набор интересных функций, в частности, это набор текста жестами, более умные подсказки при наборе текста на основе искусственного интеллекта и т.д.Клавиатура с миллионами бесплатных эмодзи, тем, GIF, стикеров и лучшей функцией автокоррекции. У нее есть ряд уникальных возможностей, так называемых расширений, которые вы не найдете в других клавиатурах. Например, возможность добавить ряд самых часто используемых эмодзи, символов, URL-адресов и т.д, создавать ярлыки для слов и фраз и т.д.Другие, более массовые функции также работают исправно. Автокоррекция точная, дизайн стандартный, что позволит вам безболезненно перейти с другой клавиатуры.Клавиатура от Яндекса. Из редких особенностей — голосовой ввод с автоматической расстановкой знаков препинания. Здесь применяется искусственный интеллект, делающий это за пользователя, что бывает удобно.В нее также добавлен встроенный поиск, чтобы проще было найти нужный контент. Помимо всего этого, есть и встроенный переводчик, позволяющий удобно общаться с иностранцем.Название этой клавиатуры говорит само за себя: ее главная особенность — простота. Она предоставляет вам обычную клавиатуру без излишеств. Клавиатура лишена таких функций, как эмодзи, GIF, проверка орфографии и набор жестами.Она не засыпает вас обильным количеством функций и не требует передать свои данные, чтобы «улучшить опыт». Кстати, последний фактор также понравится фанатам конфиденциальности. Благодаря минимальному количеству функций она легкая — весит около 1 МБ и не запрашивает каких-либо конфиденциальных разрешений. Фактически, клавиатуре требуется только одно разрешение: для тактильного отклика.