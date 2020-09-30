Игровые ноутбуки самим фактом своего существования мне очень нравятся. За ними любопытно наблюдать: очень броские экстерьеры, постоянные инновации в мощности и охлаждении, борьба с габаритами и попытки вытянуть из батарей приличную автономность. Очень все это интересно. А вот представить себя с такими продуктами я не могу. Агрессивный геймерский дизайн с яркой RGB-подсветкой плохо сочетается с моим образом, играю я катастрофически мало, а для работы мне хватает устройства мощностью как у iPad Pro или даже Air. В общем, я максимально не вписываюсь в целевую аудиторию таких продуктов, но тут вдруг ASUS предложили мне взять на обзор одну из свежих игровых моделей ROG. И знаете, что случилось? Нет, хардкорным геймером после этого я не стал, но сам продукт мне понравился настолько, что я запросто могу представить себя его постоянным пользователем и даже как-то жаль возвращать его после теста.
Первое, на что я обратил внимание и был очень приятно удивлен — внешний вид этого ноутбука. Наконец-то в игровых моделях отошли от обязательного черного цвета, максимализма в брутальности и обилия цветастой подсветки. Не знаю, может быть кто-то запишет это в недостатки? Лично мне показалось, что тут все сделано максимально круто и продуманно. Белый корпус (хотя доступна и темно-серая классика) из сплава алюминия и магния выглядит свежо, он очень тонкий и легкий (менее 2 см и не более 1.6 кг) и может уместно смотреться даже на рабочем месте, в командировке или на деловых переговорах. Лично я думаю, что это очень круто. Особенно потому, что за стильным дизайном без агрессии все-таки безошибочно угадывается игровая направленность. Это и массивные воздуховоды системы охлаждения, и фигурный пробел, и шестиугольная кнопка включения. В общем, ROG Zephyrus G14 не орет на вас, что он создан специально для игр, а демонстрирует это спокойно и с полной уверенность в своих силах. Ко всему прочему здесь очень продуманный дизайн не только в плане эстетики, но также и эргономики. Ноутбук удобно раскрывать, на нем комфортно печатать тексты, он не пытается поджать вам руки или колени при нагрузках, а еще у него есть удобный фирменный шарнир ErgoLift, который чуть приподнимает корпус при раскрытии крышки, улучшая воздухообмен и повышая удобство печати.
В ASUS явно делают серьезную ставку на эту модель, поскольку версий у нее чуть ли не на любой вкус и кошелек. Можно взять с подсветой AniMe Matrix, а можно без. Без нее чуть тоньше, чуть легче и чуть дешевле, зато с ней несравнимо круче! Четырнадцатидюймовые дисплеи представлены в двух Full HD версиях с частотой 60 или 120 Гц, а еще есть вариант взять WQHD (2560 × 1440). Процессоры могут быть AMD Ryzen 9 4900HS или AMD Ryzen 7 4800HS у топовых версий, AMD Ryzen 7 4800HS или AMD Ryzen 5 4600HS у более доступных. Дискретная графика от неплохой NVIDIA GeForce GTX 1650 до внушительной NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, оперативки можно выбрать до 32 ГБ, накопитель на терабайт. А еще тут классный набор интерфейсов: 2 × USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 × USB 3.1 Gen1 Type-А, 1 × 3,5-мм мини-джек, 1 × HDMI. Хватит для любой периферии. А вообще не буду дальше превращать этот абзац в скучное перечисление конфигураций. Хотите знать больше — отправляйтесь на сайт ASUS и присмотрите себе подходящую версию. Впрочем, я все-таки не могу не отметить несколько быстрых фактов: греется не катастрофично даже при максимальной нагрузке, шумит громко, но все еще в пределах разумного, играть на нем запросто можно в свежайшие и самые требовательные игры. Но, разумеется, не на максималках.
3. AniMe Matrix. Переосмысление подсветки
Вместо пестрой подсветки, так популярной у геймеров, покупателей ROG Zephyrus G14 ждет сюрприз. Его главная световая фишка — панель AniMe Matrix на крышке. Она насчитывает перфорацию из 6536 отверстий с белой подсветкой, которая служит как в декоративных, так и в информационных целях. В специальной утилите можно ставить заставки на панель AniMe Matrix, также там может отображаться информация о работе компьютера. А в целом мне она просто нравится как дизайнерский ход. Даже в выключенном виде перфорация крышки смотрится здорово, а уж когда там начинается какой-то экшн — глаз не оторвать. Причем как своих, так и окружающих. Внимания к себе ноутбук притягивает очень много.
4. Универсальность. То, чего не ждали
Мы все привыкли к стереотипу, что игровые ноутбуки в силу своей выдающейся мощности с трудом могут продержать пару часов вдали от розетки. Что-то такое справедливо и для ROG Zephyrus G14, но только при максимально нагрузке в самых требовательных играх. Стоит переключиться на спокойные задачи — и его характер и поведение меняются до неузнаваемости. Этот ноутбук не просто подходит для работы за счет приличной автономности, он даже может уделать по времени работы без подзарядки многие офисные ультрабуки! Для меня это стало неожиданным и очень приятным открытием. С таким компаньоном я не отказался бы отправиться, например, в заграничную командировку на запуск новых продуктов (да-да, в 2020 о таком только мечтать). Во-первых, ROG Zephyrus G14 неплохо даст поразвлекаться в самолете и запросто можно рассчитывать часов на 10 просмотра фильмов. Полный день работы с текстами и браузером во время какой-нибудь выставки тоже ему будет по плечу, и даже заряд останется. Ну а вечером можно перевести дух, расслабиться и поиграть час-другой в какую-нибудь топовую игру. Или наоборот, продолжить заваливать себя работой и бодро смонтировать какое-нибудь видео.
А самым неожиданным и любопытным для мне, активно интересующегося модой, стала коллаборация с брендом tech-wear одежды ACRONYM. Кто не знает, это одна из топовых марок, занимающихся производством технологичной в плане кроя и материалов одежды. Сам бренд сперва специализировался на дизайне и был основан Микаэлой Сахенбахер и Эрролсоном Хью еще в 1994 году, в 2001 они выпустили набор "ACR KIT 001", запустив бренд одежды, а в многострадальном 2020 мы наблюдаем крутейшую коллаборацию с ASUS в работе над эксклюзивным дизайном ноутбука. А что же было сделано? По бокам появилась тонкая гравировка, карбоновая черная отделка корпуса скрывает на своей поверхности технологичные узоры, для дополнительного дисплея AniMe Matrix было создано восемь эксклюзивных анимаций, некоторые клавиши стали цветными (и мне прямо вот очень нравится как это выглядит), а еще добавилась нестандартная упаковка всего этого великолепия — воздушный чехол Airpak. Минус только один: цена растет вслед за тем, как растет градус крутизны этой версии ROG Zephyrus G14.
В общем, ROG Zephyrus G14 очень ловко подстраивается именно под то, чего вы от него хотите. Нужен рабочий ультрабук? Запросто, здесь все отлично с эргономикой и очень большое время автономной работы. Требуется рабочая станция для тяжелых вычислений и требовательных приложений? Да пожалуйста, на нем можно и видео в 4K смонтировать и массу изображений обработать и сложной аранжировкой заняться. Ну, а про игры даже говорить не приходится. ROG Zephyrus G14 создавали именно для этого, и он только и ждет, когда же владелец захочет развлечься и врубит режим максимальной производительности.
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