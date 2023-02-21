6 причин купить смартфон HONOR X9a

Георгий
HONOR X9a

Впереди гендерные праздники — 23 февраля и 8 марта. Что подарить? Смартфоны уже давно стали компаньонами в нашей повседневности. Поэтому эти гаджеты — самые популярные и востребованные подарки. Мы уже подробно рассказали о HONOR X9a в нашем обзоре, а в этой заметке рекомендуем рассмотреть его в качестве подарка друзьям, близким или себе любимому. Собрали 6 причин, почему новинка имеет все шансы стать функциональным и доступным презентом.

Причина 1: 120-герцовый OLED-экран

HONOR X9a

Одно из основных и самое заметное преимущество HONOR X9a — топовый экран. Учитывая среднеценовой диапазон, смартфон получил OLED-дисплей флагманского уровня — это 6,67-дюймовая изогнутая панель с частотой 120 Гц.

Что еще важно знать об экране? Показатель пиковой яркости 800 нит обеспечит хорошую читаемость даже под ярким солнцем. Также стоит отметить 100-процентный цветовой охват цветового пространства DCI-P3, способность отображать до 1,07 млрд цветов и наличие сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.

Причина 2: приятный дизайн

HONOR X9a

Смартфоны всегда под рукой. Помимо общения, мы смотрим на этих гаджетах видео на YouTube, читаем книги, играем и листаем новости. Поэтому дизайн очень важен.

HONOR X9a получил утонченный силуэт — его толщина составляет всего 7,9 мм при весе 175 г. Смартфон удобно сидит в руке. Подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью трех расцветок: «изумрудно-зеленый» и «мерцающий лед» с матовой спинкой, а также «полночный черный» в глянце. 

Причина 3: бодрая начинка

Honor

HONOR X9a обеспечит достойный запас производительности на несколько лет вперед. Он работает на бодром чипе Snapdragon 695, который очень хорошо себя демонстрирует в бенчмарках, а также при запуске тяжелых игр, будь то Wild Rift или PUBG Mobile.

Говоря о производительности, также стоит отметить накопитель с оптимальной емкостью в 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти с технологией расширения до 11 ГБ за счет свободного места накопителя. Устройство работает на Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Сервисы Google доступны из коробки, чип NFC для бесконтактной оплаты тоже на месте.

Причина 4: основная камера 64 МП

HONOR X9a

 HONOR X9a оснащается тройной системой основой камеры. Разрешение главного сенсора составляет 64 МП со светосилой f/1.8. В приложении камеры огромный выбор творческих режимов. С подробным списком вы можете ознакомиться в нашем обзоре.

Также в систему основной камеры вошли сенсор со сверхширокоугольной линзой на 5 МП и 2-мегапиксельный датчик макро. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП.

Причина 5: внушительный запас автономности

HONOR X9a

Автономную работу HONOR X9a обеспечивает довольно крупный по актуальным стандартам аккумулятор емкостью 5100 мАч. Его запаса вполне может хватить нетребовательным пользователям на пару дней без подзарядки.

В комплекте со смартфоном идет адаптер мощностью 45 Вт. Он способен полностью зарядить аккумулятор примерно за час.

Причина 6: цена

HONOR X9a

До 2 марта HONOR X9a можно успеть приобрести за 24 990 рублей и получить в подарок TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X3 в подарок. Учитывая такое предложение, получается выгодный презент с ощутимым набором преимуществ, в числе которых OLED-экран, легкий корпус с приятным дизайном, аккумулятор на 5100 мАч, шустрый процессор и 64-мегапиксельная камера.
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Комментарии

+17
makc80
Миллион лет ходили под голубым небом, а сейчас оказалось что синий свет вредный))) и да, за эту функцию с вас возьмут денежку под видом заботы о вашем здоровье)))
час назад в 19:04
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