6 причин купить смартфон HONOR X9a

Впереди гендерные праздники — 23 февраля и 8 марта. Что подарить? Смартфоны уже давно стали компаньонами в нашей повседневности. Поэтому эти гаджеты — самые популярные и востребованные подарки. Мы уже подробно рассказали о HONOR X9a в нашем обзоре, а в этой заметке рекомендуем рассмотреть его в качестве подарка друзьям, близким или себе любимому. Собрали 6 причин, почему новинка имеет все шансы стать функциональным и доступным презентом.
Причина 1: 120-герцовый OLED-экран
Одно из основных и самое заметное преимущество HONOR X9a — топовый экран. Учитывая среднеценовой диапазон, смартфон получил OLED-дисплей флагманского уровня — это 6,67-дюймовая изогнутая панель с частотой 120 Гц.
Что еще важно знать об экране? Показатель пиковой яркости 800 нит обеспечит хорошую читаемость даже под ярким солнцем. Также стоит отметить 100-процентный цветовой охват цветового пространства DCI-P3, способность отображать до 1,07 млрд цветов и наличие сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.
Причина 2: приятный дизайн
Смартфоны всегда под рукой. Помимо общения, мы смотрим на этих гаджетах видео на YouTube, читаем книги, играем и листаем новости. Поэтому дизайн очень важен.
HONOR X9a получил утонченный силуэт — его толщина составляет всего 7,9 мм при весе 175 г. Смартфон удобно сидит в руке. Подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью трех расцветок: «изумрудно-зеленый» и «мерцающий лед» с матовой спинкой, а также «полночный черный» в глянце.
Причина 3: бодрая начинка
HONOR X9a обеспечит достойный запас производительности на несколько лет вперед. Он работает на бодром чипе Snapdragon 695, который очень хорошо себя демонстрирует в бенчмарках, а также при запуске тяжелых игр, будь то Wild Rift или PUBG Mobile.
Говоря о производительности, также стоит отметить накопитель с оптимальной емкостью в 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти с технологией расширения до 11 ГБ за счет свободного места накопителя. Устройство работает на Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Сервисы Google доступны из коробки, чип NFC для бесконтактной оплаты тоже на месте.
Причина 4: основная камера 64 МП
HONOR X9a оснащается тройной системой основой камеры. Разрешение главного сенсора составляет 64 МП со светосилой f/1.8. В приложении камеры огромный выбор творческих режимов. С подробным списком вы можете ознакомиться в нашем обзоре.
Также в систему основной камеры вошли сенсор со сверхширокоугольной линзой на 5 МП и 2-мегапиксельный датчик макро. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП.
Причина 5: внушительный запас автономности
Автономную работу HONOR X9a обеспечивает довольно крупный по актуальным стандартам аккумулятор емкостью 5100 мАч. Его запаса вполне может хватить нетребовательным пользователям на пару дней без подзарядки.
В комплекте со смартфоном идет адаптер мощностью 45 Вт. Он способен полностью зарядить аккумулятор примерно за час.
Причина 6: цена
До 2 марта HONOR X9a можно успеть приобрести за 24 990 рублей и получить в подарок TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X3 в подарок. Учитывая такое предложение, получается выгодный презент с ощутимым набором преимуществ, в числе которых OLED-экран, легкий корпус с приятным дизайном, аккумулятор на 5100 мАч, шустрый процессор и 64-мегапиксельная камера.