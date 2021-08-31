

Samsung снова выпустила раскладушки, на этот раз сразу две — Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. к нам на обзор попал первый, это устройство, сгибающееся поперек, как классическая кнопочная раскладушка.



Линейке Flip уже больше года, и это ее второй смартфон. За такой промежуток времени Samsung осмыслила форм-фактор и сделала смартфон более практичным. Ответим на самые частые вопросы о складных смартфонах.

Зачем нужен складной экран?









Этот экран хрупче обычного?





На смартфоне есть дополнительный экранчик. Как он?

Складной смартфон удобен?





А конструкция прочная?





Камера норм?





















Главная находка Z Flip3 — возможность снимать селфи на основную камеру и не полагаться на уступающую ей по качеству фронталку. Дополнительный экранчик также можно использовать как видоискатель — поворачиваете смартфон тыльной камерой к себе, и на нем вы будете видеть себя.



На фронтальную же камеру удобно снимать видео, когда смартфон в согнутом состоянии. По качеству она обычная, разрешение 10 МП.



Приложение камеры удобное. Оно не поменялось радикально с момента перехода с Samsung Experience на One UI, решили точечные изменения.



Теперь регулировать увеличение проще. В нижней части видоискателя размещены стандартные значения зума. Их два — 0,5x и 1,0x. Теперь же между ними и кнопкой спуска затвора расположены аж пять значений: 0,5x, 1,0x, 2,0x, 4,0x и 10x. Причем, они размещены так, что зум удобно регулировать, держа устройство одной рукой.



Параметры видео также менять более удобно. Над видоискателем расположена соответствующая клавиша. Нажав на нее, вы получите три возможных параметра съемки. Не нужно открывать дополнительное меню и настраивать фреймрейт с разрешением отдельно.

Итог



Линейка Galaxy Z Flip ориентирована на создание и потребление развлекательного контента, Z Flip 3 успешно справляется с такими задачами.



Кажется, Samsung опередила время. Линейка появилась на свет в 2020 году, когда TikTok считался «развлечением для школьников с непонятными танцующими людьми». Теперь это самое скачиваемое приложение, а YouTube и Instagram копируют его форматы.



Такой складной смартфон оптимален для активного пользователя этих платформ. Поэтому если вы считаете раскладушки совсем безполезными, скорее всего, вы отстаете от трендов и стареете.

Главная находка Z Flip3 — возможность снимать селфи на основную камеру и не полагаться на уступающую ей по качеству фронталку. Дополнительный экранчик также можно использовать как видоискатель — поворачиваете смартфон тыльной камерой к себе, и на нем вы будете видеть себя.На фронтальную же камеру удобно снимать видео, когда смартфон в согнутом состоянии. По качеству она обычная, разрешение 10 МП.Приложение камеры удобное. Оно не поменялось радикально с момента перехода с Samsung Experience на One UI, решили точечные изменения.Теперь регулировать увеличение проще. В нижней части видоискателя размещены стандартные значения зума. Их два — 0,5x и 1,0x. Теперь же между ними и кнопкой спуска затвора расположены аж пять значений: 0,5x, 1,0x, 2,0x, 4,0x и 10x. Причем, они размещены так, что зум удобно регулировать, держа устройство одной рукой.Параметры видео также менять более удобно. Над видоискателем расположена соответствующая клавиша. Нажав на нее, вы получите три возможных параметра съемки. Не нужно открывать дополнительное меню и настраивать фреймрейт с разрешением отдельно.Линейка Galaxy Z Flip ориентирована на создание и потребление развлекательного контента, Z Flip 3 успешно справляется с такими задачами.Кажется, Samsung опередила время. Линейка появилась на свет в 2020 году, когда TikTok считался «развлечением для школьников с непонятными танцующими людьми». Теперь это самое скачиваемое приложение, а YouTube и Instagram копируют его форматы.Такой складной смартфон оптимален для активного пользователя этих платформ. Поэтому если вы считаете раскладушки совсем безполезными, скорее всего, вы отстаете от трендов и стареете.







Линейка Galaxy Z Flip изначально казалась мне бесполезной. Я понимал, зачем нужен Galaxy Fold — чтобы получить экран планшетных размеров там, где «таблетку» проблематично достать. Для чего нужен смартфон, сгибающийся поперек, я понимать отказывался. А потом как понял!2021-й — год TikTok и Instagram Reels, классические сторисы тоже никто не отменял. Первая соцсеть породила жанр выступлений перед фронтальной камерой смартфона. Так вот, с Z Flip не нужен штатив, чтобы зафиксировать его в статичном положении. Вот так:Достаточно согнуть его и положить на твердую поверхность, вроде стола или полки шкафа. Вы получаете камеру и штатив в одном устройстве, не нужно фиксировать мобильное устройство дополнительным аксессуаром или посторонним предметом.С точки зрения потребления контента удлиненный экран нужен, чтобы на него помещалось больше данных. Например, вы скроллите ленту Твиттера или канал в Телеграме, на дисплей Z Fold попадает больше данных. Сравните, что помещается на экран раскладушки Samsung и iPhone 12.Впрочем, это совершенно необязательное преимущество. Мне вполне хватает дисплея с пропорциями 19,5:9. И я заметил за собой, что смотрю преимущественно на нижнюю часть экрана.В случае с электронной книгой я делаю так, чтобы строка, которую я читаю, располагалась именно в этой области, всю площадь дисплея не задействую. С лентами соцсетей также. Поэтому для меня единственный плюс складной конструкции с точки зрения взаимодействия с контентом — возможность зафиксировать телефон в статичном положении.Если вы выбрали складной смартфон, придется мириться с пока нерешаемой проблемой — складкой на месте изгиба. При взаимодействии с контентом на нее не обращаешь внимание, зато при разглядывании конструкции дисплей смотрится по-дурацки.С точки зрения других характеристик экран топовый. Тип матрицы AMOLED, разрешение 2640x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц.Конечно. Матрица складного экрана создается из пластика, а не стекла. Он больше подвержен поломкам из-за перепада температур, поэтому пользоваться раскладушкой на морозе категорически не рекомендуется.Впрочем, на морозе не рекомендуется пользоваться и обычным смартфоном. Диапазон температур окружающей среды для работы мобильных устройств — от 0 до 35 градусов по Цельсию.В закрытом состоянии время, день недели и наличие уведомлений отображаются на мини-экранчике с диагональю 1,9 дюйма, расположенном рядом с камерой. Для чего он нужен, Samsung официально не сообщает. Возможно, чтобы лишний раз не открывать смартфон и не расшатывать шарнир.Я осмыслил его как возможность посмотреть основные данные, не отвлекаясь на другие. Достал смартфон, увидел время, день недели, наличие уведомлений, убрал обратно. Не показывается текст сообщений, не захочется открыть диалог и отвлечься от других дел.В сложенном состоянии да. Самый кайф — носить его в кармане. Так, он становится вдвое меньше классического смартфона, а поэтому не упирается в тазобедренную кость и не требует большого пространства.С точки зрения защиты от внешних воздействий складная конструкция позволяет носить смартфон в сумке с другими вещами и не беспокоиться о состоянии дисплея. Идеально для ношения в женской сумочке или основном отделении рюкзака. Задняя панель конечно страдает от контакта с ключами и другими твердыми предметами, но она не влияет на восприятие контента в отличие от защитного стекла дисплея.Какие плюсы от него в открытом состоянии, я рассказал в пунктах выше. Есть и минусы.Во-первых, в закрытом состоянии панели не прилегают плотно друг к другу — между ними появляется зазор, и лично у меня создается чувство, что компания так сэкономила на корпусе. Это может объясняться тем, что пыль не прилегает к экрану, но мои впечатления такие.Во-вторых, так смартфон становится нетипично толстым. Фактически это два мобильных устройства, прилегающих друг к другу, поэтому Z Flip3 может сильно выпирать из кармана обтягивающей одежды.А сам процесс доставляет удовольствие не удобством, а вау-эффектом. Если открыть такой девайс в метро, непременно поймаешь заинтересованные взгляды, будто достал айфон с яблочком на спинке корпуса в 2008 году. Раскладушка — это необычно и интересно, это новые, неизведанные ощущения.Samsung заверяет, что ее складывающийся смартфон Galaxy Fold выдержит 200 000 сгибаний и разгибаний — по ее расчетам, это около пяти лет использования. Это дольше срока службы среднестатистического смартфона, обновления на Android-устройства приходят в течение трех лет, разработчики рассчитывают, что к тому времени пользователь сменит устройство.Да, число сгибаний не вечно, и со временем смартфон выйдет из строя. Впрочем, так можно сказать про что угодно — если на стекле появляются царапины, это не значит, что оно плохое, это естественно.Кстати, можно залипнуть, открывая телефон как классическую кнопочную раскладушку: нижнюю панель держите крепко рукой, а верхнюю открываете взмахом руки. Корпус при этом не страдает, а Samsung официально говорит, что так делать можно, спасибо качественному шарниру.Z Flip3 оснащен всего двумя модулями тыльной камеры: основным и ультраширокоугольным с разрешением 12+12 МП, f/1.8 + f/2.2. Набор возможностей у нее меньше, чем у флагманов 2021 года, что можно понять уже по числу модулей и их разрешению.Нет телефото камеры, при увеличении качество будет снижаться. Разрешение главного модуля не увеличить, а это позволило бы не терять качество при увеличении готового снимка. По возможностям это смартфон за 35-45 тысяч рублей.Ночная съемка порадовала. Мы погуляли с Galaxy Z Flip3, сделали серию фотографий и вывели их на большой экран. Качество удивило: деталей много, оттенков тоже, шумов почти нет.Кроме того, Samsung сохранила подход к созданию ночных снимков. Она уделяет большое внимание резкости на фотографиях, сделанных при низкой освещенности. Они получаются особенно четкими.