7 прикольных мини-нововведений в iPad mini 7

Быстрый порт USB-C

Никаких лотков

Быстрый Wi-Fi

Bluetooth 5.3

Больше памяти

Улучшенный HDR при фотосъёмке

Клеймо iPad mini

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Вот и дождались анонса нового iPad mini, который Apple по непонятным причинам откладывала целых 3 года, хотя самым заметным изменением стал только чип A17 Pro. Тем не менее планшет получил ещё ряд микроскопических улучшений, который в повседневной жизни могут пригодиться пользователям. Собрали 7 мини-нововведений iPad mini 7, которые незаметны невооружённым взглядом.Да, Apple прокачала порт USB-C в iPad mini 7, заменив USB 3.2 Gen 1 на USB 3.2 Gen 2. Теперь он способен передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с вместо 5 Гбит/с. Но это всё равно медленнее iPhone 15 Pro Max и iPad Pro, которые летают на скорости до 40 Гбит/с. Впрочем, это нужно далеко не всем. А для передачи данных на iPad mini хватит и 5 Гбит/с.Вслед за iPad Pro и iPad Air в 2024 году Apple решила выпилить физические лотки под SIM-карты из iPad mini. Причём речь идёт не об американских девайсах, такое ограничение действует по всему миру. Теперь покупатели версии с сотовым модулем должны заранее убедиться, что в их стране есть eSIM.Как и почти все остальные девайсы Apple, iPad mini 7 получил поддержку более быстрого стандарта Wi-Fi 6E. Правда, чтобы это ощутить у вас должен быть соответствующий роутер и скорость от оператора.Ещё одним улучшением в iPad mini 7 стала поддержка Bluetooth 5.3. В связке с некоторыми наушниками и другими аксессуарами процесс подключения будет срабатывать быстрее, отклик — лучше, а сама связь будет более стабильной.Наконец-то Apple избавила планшеты от никчёмных 64 ГБ встроенной памяти, треть из которых уходила на систему. В базе iPad mini 7 поставляется со 128 ГБ, но при желании можно выбрать модель с 256 ГБ или 512 ГБ.Новый iPad mini поддерживает технологию Smart HDR 4, которая «делает фотографии ещё более чёткими и яркими» (так заявляет Apple). По сути, мы должны получить съёмку уровня iPhone 13 с чёткой передачей тона кожи и других деталей, что неплохо для планшетов. Вопрос только в том, часто ли приходится снимать людей на iPad?Не все заметили, но с 2022 года Apple начала наносить на планшеты маркировку конкретной линейки. Если раньше на всех девайсах была надпись iPad, то теперь на новинке красуется iPad mini.Напомним, в продажу iPad mini поступит в среду, 23 октября. Цены стартуют с $499.