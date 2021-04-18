Обработка фото — важный навык в эпоху соцсетей. 

GIF-ки набрали популярность в мессенджерах, особенно в Telegram. Это полноценный язык общения. В Instagram принято удивлять наложенными эффектами. Один из самых привлекательных — синемаграфия, это когда одна часть изображения движется, а остальные расположены статично. Например, волны идут, а на берегу люди и птицы не шевелятся. Собрали приложения, в которых можно наложить такой эффект на фото. 

Cinemagraph Pro

Платформа: iOS
Цена: бесплатно, со встроенными покупками 

Самое универсальное приложение на iOS. Оно предлагает все основные инструменты для создания анимации на стандартном jpeg-снимке или gif-ки с синемаграфией из видеофайла. 

Доступен набор базовых эффектов, также можно создавать их самостоятельно и сохранять шаблоны. Фото сохраняется в форматах H.264, HEVC, Live Photo или GIF. 
Лучшие возможности приложения: 
  • обработка любого видео, снятого на штатив в разрешении до 4К 
  • Легкая обрезка неподвижной части картинки 
  • Работа со слоями для наложения подвижных и неподвижных частей фото 
  • Настройка скорости движения картинки 
  • поддержка iCloud Drive и возможность продолжить редактирование на другом устройстве. 
Cinegraph - Living Photos

Платформа: iOS
Цена: 179 руб. 

Платная альтернатива Cinemagraph Pro. Отличается простотой интерфейса: все, что нужно сделать для создания живого фото, — это выделить область, которую вы хотите сделать движущейся. 

Главные возможности Cinegraph - Living Photos: 
  • Выбор наилучшего кадра у Live Фото 
  • Управление скоростью анимации 
  • Обрезка видео 
  • Поддержка 4K 
  • Сохранение файла как видео или GIF 
Motionleap от Lightricks

Платформа: iOS, Android  
Цена: бесплатно, со встроенными покупками 

Приложение чуть посложнее, чем Cinemagraph Pro, а еще оно доступно на Android. Помимо оживления фото, здесь можно поменять цвет неба, добавить погодные эффекты. 

Главные особенности синемаграфии в приложении: 
  • Простота интерфейса 
  • Настройка направления движения изображения (это удобно делать с помощью стрелок) 
  • Точечный выбор неподвижных участков изображения 
Plotagraph - 3D Image Animator

Платформа: iOS, Android 
Цена: бесплатно, со встроенными покупками 

Многофункциональное приложение для обработки фото, синемаграфия — лишь одна из возможностей. Помимо этого, оно предлагает настройку яркости и цветопередачи, работу со слоями, обработку видео и другие функции.
  
Оно вам понравится, если вы активно работаете с фотографией на смартфоне. В остальных случаях лучше использовать Cinemagraph Pro — оно проще в использовании: это приложение разработано специально для синемаграфии, в нем нет десятков непонятных функций и настроек. 

Главные возможности синемаграфии в Plotagraph - 3D Image Animator: 
  • Создание анимации в разрешении до HD 
  • Настройка скорости анимации 
  • Работа со слоями 
  • Совместимость с Apple Pencil (актуально для iPad)  
GIPHY

Платформа: iOS, Android 
Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Вы можете знать этот сервис как хранилище GIF-файлов, но также это приложение для создания движущихся картинок. Здесь можно создавать GIF-ки из видео, редактировать их и искать уже загруженные. 

Главные возможности GIPHY: 
  • Запись видео для создания GIF-ки прямо в приложении 
  • Создание GIF-ок из видео 
  • Наложение стикеров 
  • Применение фильтров с эффектами 
ImgPlay

Платформа: iOS, Android  
Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Еще одно приложение со стандартным набором инструментов. Из минусов — водяной знак в бесплатной версии.

Главные возможности приложения:  
  • Cоздание GIF-анимаций из видео-файлов
  • Создание GIF-ок из нескольких снимков 
  • Преобразование Live Photo в GIF-анимацию (для владельцев iPhone) 
  • Настройка размера изображения
  • Наложение фильтров, текста, стикеров 
Werble

Платформа: iOS   
Цена: бесплатно, со встроенными покупками

Основные функции Werble доступны бесплатно, а вот за дополнительные придется заплатить с помощью встроенных покупок. Чтобы удалить водяной знак — придется заплатить. Стоит отметить, что этот знак довольно большой.

В бесплатной версии функциональность приложения ограничена. Большая часть анимации Werble выполняется методом наложения фильтров с эффектом, которые добавляются поверх изображения.


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