Обработка фото — важный навык в эпоху соцсетей.
GIF-ки набрали популярность в мессенджерах, особенно в Telegram. Это полноценный язык общения. В Instagram принято удивлять наложенными эффектами. Один из самых привлекательных — синемаграфия, это когда одна часть изображения движется, а остальные расположены статично. Например, волны идут, а на берегу люди и птицы не шевелятся. Собрали приложения, в которых можно наложить такой эффект на фото.
Cinemagraph Pro
Платформа: iOS
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Самое универсальное приложение на iOS. Оно предлагает все основные инструменты для создания анимации на стандартном jpeg-снимке или gif-ки с синемаграфией из видеофайла.
Доступен набор базовых эффектов, также можно создавать их самостоятельно и сохранять шаблоны. Фото сохраняется в форматах H.264, HEVC, Live Photo или GIF.
Лучшие возможности приложения:
- обработка любого видео, снятого на штатив в разрешении до 4К
- Легкая обрезка неподвижной части картинки
- Работа со слоями для наложения подвижных и неподвижных частей фото
- Настройка скорости движения картинки
- поддержка iCloud Drive и возможность продолжить редактирование на другом устройстве.
Платформа: iOS
Цена: 179 руб.
Платная альтернатива Cinemagraph Pro. Отличается простотой интерфейса: все, что нужно сделать для создания живого фото, — это выделить область, которую вы хотите сделать движущейся.
Главные возможности Cinegraph - Living Photos:
- Выбор наилучшего кадра у Live Фото
- Управление скоростью анимации
- Обрезка видео
- Поддержка 4K
- Сохранение файла как видео или GIF
Платформа: iOS, Android
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Приложение чуть посложнее, чем Cinemagraph Pro, а еще оно доступно на Android. Помимо оживления фото, здесь можно поменять цвет неба, добавить погодные эффекты.
Главные особенности синемаграфии в приложении:
- Простота интерфейса
- Настройка направления движения изображения (это удобно делать с помощью стрелок)
- Точечный выбор неподвижных участков изображения
Платформа: iOS, Android
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Многофункциональное приложение для обработки фото, синемаграфия — лишь одна из возможностей. Помимо этого, оно предлагает настройку яркости и цветопередачи, работу со слоями, обработку видео и другие функции.
Оно вам понравится, если вы активно работаете с фотографией на смартфоне. В остальных случаях лучше использовать Cinemagraph Pro — оно проще в использовании: это приложение разработано специально для синемаграфии, в нем нет десятков непонятных функций и настроек.
Главные возможности синемаграфии в Plotagraph - 3D Image Animator:
- Создание анимации в разрешении до HD
- Настройка скорости анимации
- Работа со слоями
- Совместимость с Apple Pencil (актуально для iPad)
Платформа: iOS, Android
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Вы можете знать этот сервис как хранилище GIF-файлов, но также это приложение для создания движущихся картинок. Здесь можно создавать GIF-ки из видео, редактировать их и искать уже загруженные.
Главные возможности GIPHY:
- Запись видео для создания GIF-ки прямо в приложении
- Создание GIF-ок из видео
- Наложение стикеров
- Применение фильтров с эффектами
Платформа: iOS, Android
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Еще одно приложение со стандартным набором инструментов. Из минусов — водяной знак в бесплатной версии.
Главные возможности приложения:
- Cоздание GIF-анимаций из видео-файлов
- Создание GIF-ок из нескольких снимков
- Преобразование Live Photo в GIF-анимацию (для владельцев iPhone)
- Настройка размера изображения
- Наложение фильтров, текста, стикеров
Платформа: iOS
Цена: бесплатно, со встроенными покупками
Основные функции Werble доступны бесплатно, а вот за дополнительные придется заплатить с помощью встроенных покупок. Чтобы удалить водяной знак — придется заплатить. Стоит отметить, что этот знак довольно большой.
В бесплатной версии функциональность приложения ограничена. Большая часть анимации Werble выполняется методом наложения фильтров с эффектом, которые добавляются поверх изображения.
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