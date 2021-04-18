обработка любого видео, снятого на штатив в разрешении до 4К

Легкая обрезка неподвижной части картинки

Работа со слоями для наложения подвижных и неподвижных частей фото

Настройка скорости движения картинки

поддержка iCloud Drive и возможность продолжить редактирование на другом устройстве.

Выбор наилучшего кадра у Live Фото

Управление скоростью анимации

Обрезка видео

Поддержка 4K

Сохранение файла как видео или GIF

Простота интерфейса

Настройка направления движения изображения (это удобно делать с помощью стрелок)

Точечный выбор неподвижных участков изображения

Создание анимации в разрешении до HD

Настройка скорости анимации

Работа со слоями

Совместимость с Apple Pencil (актуально для iPad)

Запись видео для создания GIF-ки прямо в приложении

Создание GIF-ок из видео

Наложение стикеров

Применение фильтров с эффектами

Cоздание GIF-анимаций из видео-файлов

Создание GIF-ок из нескольких снимков

Преобразование Live Photo в GIF-анимацию (для владельцев iPhone)

Настройка размера изображения

Наложение фильтров, текста, стикеров

Обработка фото — важный навык в эпоху соцсетей.GIF-ки набрали популярность в мессенджерах, особенно в Telegram. Это полноценный язык общения. В Instagram принято удивлять наложенными эффектами. Один из самых привлекательных — синемаграфия, это когда одна часть изображения движется, а остальные расположены статично. Например, волны идут, а на берегу люди и птицы не шевелятся. Собрали приложения, в которых можно наложить такой эффект на фото.бесплатно, со встроенными покупкамиСамое универсальное приложение на iOS. Оно предлагает все основные инструменты для создания анимации на стандартном jpeg-снимке или gif-ки с синемаграфией из видеофайла.Доступен набор базовых эффектов, также можно создавать их самостоятельно и сохранять шаблоны. Фото сохраняется в форматах H.264, HEVC, Live Photo или GIF.Лучшие возможности приложения:179 руб.Платная альтернатива Cinemagraph Pro. Отличается простотой интерфейса: все, что нужно сделать для создания живого фото, — это выделить область, которую вы хотите сделать движущейся.Главные возможности Cinegraph - Living Photos:Цена: бесплатно, со встроенными покупкамиПриложение чуть посложнее, чем Cinemagraph Pro, а еще оно доступно на Android. Помимо оживления фото, здесь можно поменять цвет неба, добавить погодные эффекты.Главные особенности синемаграфии в приложении:бесплатно, со встроенными покупкамиМногофункциональное приложение для обработки фото, синемаграфия — лишь одна из возможностей. Помимо этого, оно предлагает настройку яркости и цветопередачи, работу со слоями, обработку видео и другие функции.Оно вам понравится, если вы активно работаете с фотографией на смартфоне. В остальных случаях лучше использовать Cinemagraph Pro — оно проще в использовании: это приложение разработано специально для синемаграфии, в нем нет десятков непонятных функций и настроек.Главные возможности синемаграфии в Plotagraph - 3D Image Animator:бесплатно, со встроенными покупкамиВы можете знать этот сервис как хранилище GIF-файлов, но также это приложение для создания движущихся картинок. Здесь можно создавать GIF-ки из видео, редактировать их и искать уже загруженные.Главные возможности GIPHY:бесплатно, со встроенными покупкамиЕще одно приложение со стандартным набором инструментов. Из минусов — водяной знак в бесплатной версии.Главные возможности приложения:бесплатно, со встроенными покупкамиОсновные функции Werble доступны бесплатно, а вот за дополнительные придется заплатить с помощью встроенных покупок. Чтобы удалить водяной знак — придется заплатить. Стоит отметить, что этот знак довольно большой.В бесплатной версии функциональность приложения ограничена. Большая часть анимации Werble выполняется методом наложения фильтров с эффектом, которые добавляются поверх изображения.