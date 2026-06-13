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7 фишек watchOS 27, которые ускорят работу Apple Watch

Артем


Презентованная на WWDC 2026 операционная система watchOS 27 получила не так много внешних изменений, однако Apple сделала огромный упор на оптимизацию внутренней архитектуры. Разработчики сфокусировались на стабильности и скорости работы системы, благодаря чему гаджет обещает работать гораздо отзывчивее.

Главным визуальным нововведением интерфейса стала «динамическая сетка приложений»: экране отображаются пять приложений, которые подбираются алгоритмами в зависимости от времени суток и ваших привычек. Если нужной программы в списке не оказалось, достаточно тапнуть на самую нижнюю иконку, чтобы открыть привычный список.

11 нововведений для Apple Watch с обновлением watchOS 27



Однако главные апгрейды watchOS 27 нацелены на оптимизацию устройства. Apple выделяет семь ключевых секретов производительности:

Повышенная энергоэффективность — операционная система научилась точечно отключать неиспользуемые функции, продлевая общее время работы часов от одного заряда. Например, распознавание жестов или активацию экрана при подъеме запястья. 
Улучшенное подключение к Wi-Fi — беспроводное соединение стало стабильнее, а переключение между сетями быстрее.
Быстрое обнаружение влаги — датчики ускорят реакцию на контакт с водой для своевременной блокировки экрана.
Подсчет шагов — алгоритмы отслеживания активности в приложении «Фитнес» были переработаны для минимизации погрешностей и теперь бесшовно синхронизируются с базой данных приложения «Здоровье».
Ускоренный запуск расширений — сторонние виджеты и дополнения на циферблатах теперь обновляются и открываются практически мгновенно.
Быстрый старт медиафайлов — воспроизведение музыки и подкастов теперь начинается без секундных задержек и буферизации.
Оптимизация старых процессов — общая очистка кода позволила снизить нагрузку на процессор при выполнении базовых системных задач.

Такой упор на производительность имеет и обратную сторону. Чтобы обеспечить заявленную скорость работы, Apple пришлось кардинально пересмотреть список поддерживаемых устройств и отсечь модели на базе старых чипов.

Напомним, что для работы watchOS 27 вам понадобится iPhone 11 (или новее) либо iPhone SE (2-го поколения или новее) с установленной iOS 27. Что касается самих часов, обновление получат только следующие модели:

• Apple Watch Series 9, 10 и 11
• Apple Watch Ultra 2 и Ultra 3
• Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 6, 7 и 8, а также оригинальные Apple Watch Ultra (2022) и SE 2 не поддерживают watchOS 27. Для этих устройств жизненный цикл крупных обновлений официально завершен.

Полноценный релиз watchOS 27 для всех пользователей запланирован на осень 2026 года.
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Источник:
Macrumors
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