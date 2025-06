80 гаджетов Samsung получат One UI 8 на Android 16

В список вошли десятки смартфонов и планшетов бренда. В список вошли десятки смартфонов и планшетов бренда. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Недавно Google представила финальную версию Android 16 . С ее выходом Samsung начала активную работу над отладкой своей фирменной оболочки One UI 8. Пока неизвестно, когда бренд преступит к масштабной развертке прошивок, но по информации портала Gizmochina перечень смартфонов и планшетов будет выглядеть следующим образом:.• S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge;• S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;• S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;• S22, S22+, S22 Ultra;• S21 FE.• Z Fold SE;• Z Fold6, Flip6;• Z Fold5, Flip5;• Z Fold4, Flip4.• Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+;• Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+;• Tab S8, S8+, S8 Ultra;• Tab S6 Lite (2024);• Tab A9, A9+;• Tab Active 5 Pro, Active 5.• A73;• A56, A55, A54, A53;• A36, A35, A34, A33;• A26, A25, A24, A23;• A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G);• A06 (LTE/5G).• M56, M55, M55s, M54, M53;• M35, M34, M33;• M16, M15;• M06, M05.• F56, F55, F54;• F34;• F16, F15, F14 (LTE);• F06, F05.• Galaxy C55.• XCover 7, 7 Pro.Согласно слухам, One UI 8 не будет сильно отличаться от One UI 7. Среди главных изменений отмечают улучшенную многозадачность и защиту данных, а также новые возможности персонализации интерфейса.