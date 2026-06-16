8 ГБ оперативной памяти в смартфоне — непростительно мало в 2026 году

Долгое время 8 ГБ оперативной памяти считались золотым стандартом для флагманских Android-смартфонов — достаточно для игр, многозадачности и комфортной работы с любыми приложениями. Но в 2026 году ситуация кардинально изменилась: на сцену вышли локальные ИИ-модели, которым требуется постоянное присутствие в памяти, и прежний объём ОЗУ перестал быть достаточным. Компания Google установила планку в 12 ГБ для Gemini Intelligence, Apple в iOS 27 подняла требования для Siri AI до тех же 12 ГБ. Если вы не готовы лишаться современных интеллектуальных функций, выбор смартфона с меньшим объёмом памяти выглядит недальновидным.Всё дело в том, что ИИ-модели теперь работают локально — это нужно для скорости, приватности и офлайн-режима. Например, Gemini Nano 3 занимала около 4 ГБ, а её преемница, Nano 4, весит 4,2 ГБ и более, при этом для её работы требуется как минимум 12 ГБ системной памяти, чтобы оставалось место для обычных приложений. То есть из 8 ГБ у вас останется лишь 3–4 ГБ для игр и повседневных задач, а это уже близко к недорогим устройствам 2020 года. Apple Intelligence в iOS 27 тоже требует 12 ГБ, и теперь только iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air (а также более новые модели) поддерживают современные голосовые функции, а большинство старых флагманов остаются за бортом. Таким образом, покупка Android-смартфона с 8 ГБ в 2026 году означает, что вы уже в ближайшие два-три года лишитесь доступа к ключевым ИИ-новинкам и будете вынуждены менять устройство раньше, чем планировали.Игры и приложения без ИИ по-прежнему без проблем работают на смартфонах с 6–8 ГБ оперативной памяти, но для нейросетевых функций этого откровенно мало. Флагманские модели Samsung уже оснащаются 12 ГБ ОЗУ, а многие китайские производители предлагают 16 ГБ и более. Если вы хотите, чтобы смартфон оставался актуальным хотя бы 5 ближайших лет и при этом вы активно пользуетесь ИИ-помощниками, голосовым управлением и нейросетями, стоит выбирать модели с 12–16 ГБ, даже если это выльется в дополнительные расходы. В противном случае вы рискуете получить смартфон, который хотя и нормально работает, но не даёт вам интересные и полезные функции, которых становится всё больше и больше с выпуском обновлений.