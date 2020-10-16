





Apple представила долгожданную линейку смартфонов, в которую вошли iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Новинки получили новый дизайн в стиле последних iPad Pro и Air, безрамочные OLED-дисплеи, улучшенные камеры и поддержку 5G. Компания озвучила все самые основные нововведения, но некоторые детали остались без внимания, и мы решили собрать их в этой заметке.В iPhone 12 Pro и 12 Pro Max встроены разные телеобъективы. «Компактная прошка» оснащена телевиком 52 мм, а 12 Pro Max оснащен более длинным телеобъективом 65 мм. В iPhone 12 Pro поддерживается 2-кратный оптический зум и 4-кратный общий диапазон увеличения для всех объективов, а также максимальный 10-кратный цифровой зум. Телеобъектив в iPhone 12 Pro Max поддерживает 2,5-кратный оптический зум, 5-кратный общий диапазон для всех объективов и 12-кратный максимальный цифровой.При подключении к сети 5G или Wi-Fi вызовы FaceTime будут доступны в более высоком разрешении 1080p. Для звонков по Wi-Fi в Full HD требуется наличие iOS 14.Широкоугольная камера iPhone 12 Pro Max использует оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика, которая делает картинку плавнее по сравнению с обычной оптической стабилизацией. Таким образом на видео снятом с помощью 12 Pro Max будет меньше дрожаний и размытости в движении.Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора используется в зеркальных камерах, и это первый случай реализации данной технологии в iPhone. Функцию получила только широкоугольная камера 12 Pro Max. В iPhone 12 Pro используется стандартная оптическая стабилизация.С новым датчиком LiDAR в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max теперь можно делать портретные снимки в ночном режиме с помощью широкоугольного объектива. Лазерный сканер поможет нанести на карту сцену для того, чтобы отделить объект от фона, в то время как камера фиксирует цвет и создает боке для любого освещения на изображении.Стоит отметить, что ночной режим теперь стал доступен и для сверхширокоугольной камеры.Чип A14 включает в себя новый процессор обработки изображений, который добавляет новые фото-возможности основной и фронтальной камере TrueDepth. Благодаря этому ночным режимом можно воспользоваться для съёмки на фронталку, поэтому вы сможете делать красивые селфи в условиях с недостаточным освещением.Фронтальная камера теперь также поддерживает запись видео с помощью Deep Fusion, Smart HDR 3 и Dolby Vision HDR. Deep Fusion предлагает улучшения в цвете и текстурах для сцен со средним или низким уровнем освещения, извлекая лучшие участки из нескольких экспозиций для создания единого качественного изображения.Smart HDR 3 улучшает детализацию в бликах, тенях, выравнивает баланс белого и контуры изображения для создания более естественного освещения, а поддержка Dolby Vision HDR позволяет записывать и редактировать в этом формате.Apple поместила кольцо из магнитов в модели iPhone 12 и разработала беспроводное зарядное устройство MagSafe для работы с этой особенностью конструкции. По дизайну зарядник напоминает увеличенный беспроводной адаптер для заряда Apple Watch.С помощью зарядного устройства MagSafe модели из серии iPhone 12 могут заряжаться с мощностью до 15 Вт, что в два раза быстрее, чем в зарядках на основе стандарта Qi с 7,5 Вт.Соединения 5G могут разряжать батарею сильнее, чем LTE, поэтому Apple добавила режим Smart Data, который будет переключаться между сетями пятого поколения и предыдущими стандартами по мере необходимости, чтобы продлить срок автономной работы. Когда вам не нужен 5G, например при заблокированном устройстве, iPhone будет переключаться на LTE. В ситуациях, когда вам потребуется подключение 5G, к примеру, для загрузки фильма, выполнения вызова FaceTime или потоковой передачи видео, будет активировано подключение к сетям пятого поколения.Стоит отметить наличие переключателя для этой функции, поэтому вы сможете использовать режим Smart Data или выбрать постоянное подключение к 5G.