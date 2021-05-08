Всю неделю мы изучали предложения от магазинов на AliExpress. На этот раз нашлось множество устройств для контроля и поддержания здоровья. Они проанализируют ваш организм и улучшат самочувствие.
Цифровой термометр с мобильным приложением
Цена: 488 руб. вместо 669 руб.
Фишка этого прибора — синхронизация со смартфоном и возможность анализировать изменение температуры тела. Показатели отображаются в мобильном приложении. Там можно увидеть время замеров и динамику температуры тела на графике. Под каждым замером температуры указываются дата и время.
Температура измеряется в течение 3-5 минут. Значение может выдаваться по Цельсию или по Фаренгейту. Встроен динамик — прибор обольщает о том, что закончил замер температуры, с помощью звука.
Аппликатор Кузнецова
Цена: от 431,61 руб. вместо 1146 руб.Примените промокод LUCKYMAY05
Подходит для спины и поясницы. Механика использования простейшая: разворачиваете на твердой поверхности и ложитесь. Аппликатор снимает стресс, боли и напряжение.
В зависимости от комплектации в посылке идет либо только коврик, либо вместе с подушкой. Вторая подходит для шеи и затылка.
Пальчиковый пульсоксиметр
Цена: 827 руб. вместо 1837 руб.
Прибор позволяет наиболее точно измерять насыщение крови кислородом. Такая функция есть у фитнес-трекеров и смарт-часов, но они это делают неточно. Если вам нужно его замерить, лучше воспользоваться медицинским прибором.
Механика следующая: вставляете палец в прибор и ждете всего восемь секунд. На экране отображаются уровень кислорода в крови и частота сердечных сокращений.
Массажная подушка с вибрацией и подогревом
Цена: от 1444 руб. вместо 2330 руб.
Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся голосок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.
Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его. На корпусе расположены две кнопки — для включения / выключения массажа и для регулировки скорости вращения головок.
Массажер для ног с подогревом
Цена: 2961 руб. вместо 6886 руб.
Работает почти как предыдущий лот, только предназначен для ног. Для массажа также применяются массажные головки с инфракрасным излучением. Прибор разминает и греет ноги. Производитель рекомендует пользоваться массажером каждый день в течение 15 минут перед сном.
Во время работы прибор шумит, но негромко — 20-40 децибелов. Материалы корпуса — хлопок и кожа. Работает по проводу.
Массажер для тела с вращающимися головками
Цена: 1413 руб. вместо 2173 руб.
Прибор оснащен пятью вращающимися головками. Подходит для массажа в области талии, шеи, плеч, рук, бедер, бедер и голени. В комплекте идут пять насадок.
Умные весы Mi Body Composition Scale 2
Цена: 2091 руб. вместо 2490 руб.
Эти весы выдают расширенный набор данных о вашем теле, а не только вес. Вес скелета, вес мышц, вес жира, процент жира в организме — эти и другие данные отобразятся в мобильном приложении. Платформа состоит из металла и стекла, нагрузка до 150 кг.
Доступны следующие возможности: определение доли жировой ткани, определение доли мышечной ткани, определение доли воды, определение доли костной ткани, расчет индекса массы тела.
Массажер для глаз
Цена: 2612 руб. вместо 4749 руб.
Массажер для снятия усталости глаз. Из фишек — музыка, воспроизводимая по Bluetooth. Емкость аккумулятора — 1500 мАч, устройство работает от аккумулятора, заряжается по USB.
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"И это не термометр Bluetooth, вы должны вручную ввести данные в приложении."
а автор втирает нам что то о синхронизации с приложением. БРЕХНЯ