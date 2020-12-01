Сегодня мы подготовили развлекательную подборку различных товаров с AliExpress, но среди них будут и полезные для повседневной жизни штуки. Гвоздь сегодняшней «программы» — ёршик для унитаза «Дональд Трамп».
Подушка «жареная куриная нога» от 700 р.
Этот забавный предмет интерьера поднимет настроение, а еще такая подушка может стать забавным и необычным подарком. Она доступна в двух размерах, а помимо жареной куриной ножки можно выбрать рыбу дорадо, колбаску, креветку, рульку или стейк.
Зимняя жилетка с электрическим подогревом от 1510 р.
Это утепленная жилетка с инфракрасным подогревом, который работает от USB. Работает очень просто: кладёте в карман пауэрбэнк, подключаете к разъёму питания и наслаждаетесь теплом на охоте или рыбалке.
Домик-чеснок для кота от 2899 р.
Порадуйте своего питомца уютным домиком. В комментариях пишут, что кошке нравится.
Браслет-фляга от 760 р.
Незаменимый аксессуар для дам, предпочитающих приходить со своим на вечеринку. А еще этот браслет можно использовать для употребления всяких напитков в общественных местах.
Дождевик FBI для собак от 1030 р.
Превратите своего пёселя в настоящего судмедэксперта с помощью этого дождевика. У него даже имеется карман «для улик» на спинке. Полезный аксессуар для выгула питомца в дождливые дни.
Прозрачный рюкзак для кота от 2233 р.
Эта штука может понравиться любителям брать своего пушистого везде с собой. Рюкзак прозрачный, а это значит, что питомец сможет без проблем наблюдать за происходящем вокруг и радовать своим видом прохожих. Широкие отверстия в основании обеспечивают доступ необходимое количество свежего воздуха.
Пробка-бокал для вина от 550 р.
Бескомпромиссный гаджет для тех, кто не любит постоянно доливать. Эта штука вставляется вместо пробки, превращая бутылку в бокал.
Домик-какашка для кота от 1415 р.
Еще один предмет интерьера в нашей подборке, который сможет порадовать пушистого и повеселить своим внешним видом домочадцев. Домик доступен в двух цветах и трёх размерах.
Ёршик для унитаза «Дональд Трамп» от 578 р.
Хотите отомстить бывшему президенту США за Huawei и TikTok? У нас есть для этого отличная находка — ёршик для унитаза «Дональд Трамп». Ну что, так сказать, Make America Great Again? Покупай сейчас пока не запретили.
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