Make America Great Again
Сегодня мы подготовили развлекательную подборку различных товаров с AliExpress, но среди них будут и полезные для повседневной жизни штуки. Гвоздь сегодняшней «программы» — ёршик для унитаза «Дональд Трамп».

Подушка «жареная куриная нога» от 700 р.

Этот забавный предмет интерьера поднимет настроение, а еще такая подушка может стать забавным и необычным подарком. Она доступна в двух размерах, а помимо жареной куриной ножки можно выбрать рыбу дорадо, колбаску, креветку, рульку или стейк.

Подушка «жареная куриная нога»

Зимняя жилетка с электрическим подогревом от 1510 р.

Это утепленная жилетка с инфракрасным подогревом, который работает от USB. Работает очень просто: кладёте в карман пауэрбэнк, подключаете к разъёму питания и наслаждаетесь теплом на охоте или рыбалке.

Зимняя жилетка с электрическим подогревом

Домик-чеснок для кота от 2899 р.

Порадуйте своего питомца уютным домиком. В комментариях пишут, что кошке нравится.

Домик-чеснок для кота

Браслет-фляга от 760 р.

Незаменимый аксессуар для дам, предпочитающих приходить со своим на вечеринку. А еще этот браслет можно использовать для употребления всяких напитков в общественных местах.

Браслет-фляга

Дождевик FBI для собак от 1030 р.

Превратите своего пёселя в настоящего судмедэксперта с помощью этого дождевика. У него даже имеется карман «для улик» на спинке. Полезный аксессуар для выгула питомца в дождливые дни.

Дождевик FBI для собак

Прозрачный рюкзак для кота от 2233 р.

Эта штука может понравиться любителям брать своего пушистого везде с собой. Рюкзак прозрачный, а это значит, что питомец сможет без проблем наблюдать за происходящем вокруг и радовать своим видом прохожих. Широкие отверстия в основании обеспечивают доступ необходимое количество свежего воздуха.

Прозрачный рюкзак для кота

Пробка-бокал для вина от 550 р.

Бескомпромиссный гаджет для тех, кто не любит постоянно доливать. Эта штука вставляется вместо пробки, превращая бутылку в бокал.

Пробка-бокал

Домик-какашка для кота от 1415 р.

Еще один предмет интерьера в нашей подборке, который сможет порадовать пушистого и повеселить своим внешним видом домочадцев. Домик доступен в двух цветах и трёх размерах.

Домик-какашка

Ёршик для унитаза «Дональд Трамп» от 578 р.

Хотите отомстить бывшему президенту США за Huawei и TikTok? У нас есть для этого отличная находка — ёршик для унитаза «Дональд Трамп». Ну что, так сказать, Make America Great Again? Покупай сейчас пока не запретили.

Make America Great Again


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