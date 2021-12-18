Всю неделю мы собирали для вас лучшие товары с AliExpress. На этот раз мы выбрали лучшие товары, которые сделают ваш дом функциональнее, а стоят при этом не дороже 600 рублей.Вот они.Удобный прибор для измерения температуры в помещении. Принцип использования следующий: эта миниатюрная пластинка ставится на стол или крепится на стену, температура отображается на ее дисплее или в мобильном приложении Mi Home.Причем, в приложении можно посмотреть динамику температуры помещения в доме по дням недели или по часам. Вместе с температурой термометр отображает уровень влажности.Прибор для ручной чистки одежды или мебели. Подойдет владельцам домашних животных и тем, кто хочет избавиться от катышков на одежде, чтобы продлить ей жизнь.В комплекте идет удобный чехол, с которым можно хранить щетку дома или без проблем возить в сумке. Этот же чехол применяется, чтобы снять жесть с валика после его удаления с одежды или мягкой мебели.Признайтесь, вам было неприятно, когда вам попадалась сердцевина яблока, томата или груши. Этот кухонный инструмент прибор решает проблему.Помещаете его в место, где находится сердцевина, надавливаете, вытаскиваете ее. Диаметр инструмента — 2 см. Сам прибор металлический, рукоятка пластиковая, с ней кухонный инструмент не скользит.Еще один практичный кухонный прибор. Он обеспечит вас легкой и безопасной чисткой орехов.Он совместим с орехами любого размера — его диаметр уменьшается по мере углубления, поэтому вы сможете очистить от скорлупы как грецкий орех, так и лесной.Комплект. Дозатор оснащен датчиком движения и автоматически выдавливает нужное количество пасты, когда распознает щетку поблизости.Рядом с ним располагается органайзер зубных щеток. Оба предмета крепятся на стену с помощью липучки. Держатся крепко, не оставляют следов на стене.Портативный аппарат для поддержания влажности на должном уровне в отопительный период, когда батареи сушат воздух. Емкость резервуара — 420 мл, производитель заявляет 8-12 часов.Прибор ультразвуковой. Визуально процесс его работы смотрится так, будто внутри прибора кипит вода, при этом пар имеет комнатную температуру. Из фишек — ободок со светодиодом, благодаря чему прибор эффектно смотрится в темноте.Машинка для удаления и стрижки волос в мелких проблемных участках — прежде всего, в носу и в ушах. Помимо этого, его можно использовать для придания формы бровям, усам, бороде, вискам.Прибор беспроводной, а значит, его можно брать с собой и пользоваться, не будучи привязанным к источнику питания.С пульвилизатором вы точно рассчитаете нужное количество растительного масла и равномерно распределите его по блюду без необходимости перемешивать.Емкость — 100 мл, материалы — стекло и нержавеющая сталь. Распылитель прозрачный, вы увидите сколько масла в нем осталось.