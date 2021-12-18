Всю неделю мы собирали для вас лучшие товары с AliExpress. На этот раз мы выбрали лучшие товары, которые сделают ваш дом функциональнее, а стоят при этом не дороже 600 рублей.
Вот они.
Цифровой термометр Xiaomi
Удобный прибор для измерения температуры в помещении. Принцип использования следующий: эта миниатюрная пластинка ставится на стол или крепится на стену, температура отображается на ее дисплее или в мобильном приложении Mi Home.
Причем, в приложении можно посмотреть динамику температуры помещения в доме по дням недели или по часам. Вместе с температурой термометр отображает уровень влажности.
Щетка для удаления ворса Xiaomi
Прибор для ручной чистки одежды или мебели. Подойдет владельцам домашних животных и тем, кто хочет избавиться от катышков на одежде, чтобы продлить ей жизнь.
В комплекте идет удобный чехол, с которым можно хранить щетку дома или без проблем возить в сумке. Этот же чехол применяется, чтобы снять жесть с валика после его удаления с одежды или мягкой мебели.
Прибор для удаления сердцевины из фруктов и овощей
Признайтесь, вам было неприятно, когда вам попадалась сердцевина яблока, томата или груши. Этот кухонный инструмент прибор решает проблему.
Помещаете его в место, где находится сердцевина, надавливаете, вытаскиваете ее. Диаметр инструмента — 2 см. Сам прибор металлический, рукоятка пластиковая, с ней кухонный инструмент не скользит.
Приспособление для чистки орехов
Еще один практичный кухонный прибор. Он обеспечит вас легкой и безопасной чисткой орехов.
Он совместим с орехами любого размера — его диаметр уменьшается по мере углубления, поэтому вы сможете очистить от скорлупы как грецкий орех, так и лесной.
Дозатор зубной пасты и органайзер щеток
Комплект. Дозатор оснащен датчиком движения и автоматически выдавливает нужное количество пасты, когда распознает щетку поблизости.
Рядом с ним располагается органайзер зубных щеток. Оба предмета крепятся на стену с помощью липучки. Держатся крепко, не оставляют следов на стене.
Увлажнитель воздуха
Портативный аппарат для поддержания влажности на должном уровне в отопительный период, когда батареи сушат воздух. Емкость резервуара — 420 мл, производитель заявляет 8-12 часов.
Прибор ультразвуковой. Визуально процесс его работы смотрится так, будто внутри прибора кипит вода, при этом пар имеет комнатную температуру. Из фишек — ободок со светодиодом, благодаря чему прибор эффектно смотрится в темноте.
Триммер для волос
Машинка для удаления и стрижки волос в мелких проблемных участках — прежде всего, в носу и в ушах. Помимо этого, его можно использовать для придания формы бровям, усам, бороде, вискам.
Прибор беспроводной, а значит, его можно брать с собой и пользоваться, не будучи привязанным к источнику питания.
Распылитель масла
С пульвилизатором вы точно рассчитаете нужное количество растительного масла и равномерно распределите его по блюду без необходимости перемешивать.
Емкость — 100 мл, материалы — стекло и нержавеющая сталь. Распылитель прозрачный, вы увидите сколько масла в нем осталось.
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