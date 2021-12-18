Всю неделю мы собирали для вас лучшие товары с AliExpress. На этот раз мы выбрали лучшие товары, которые сделают ваш дом функциональнее, а стоят при этом не дороже 600 рублей. 
Вот они. 

Цифровой термометр Xiaomi

 

Удобный прибор для измерения температуры в помещении. Принцип использования следующий: эта миниатюрная пластинка ставится на стол или крепится на стену, температура отображается на ее дисплее или в мобильном приложении Mi Home. 

Причем, в приложении можно посмотреть динамику температуры помещения в доме по дням недели или по часам. Вместе с температурой термометр отображает уровень влажности. 

Щетка для удаления ворса Xiaomi

 

Прибор для ручной чистки одежды или мебели. Подойдет владельцам домашних животных и тем, кто хочет избавиться от катышков на одежде, чтобы продлить ей жизнь. 

В комплекте идет удобный чехол, с которым можно хранить щетку дома или без проблем возить в сумке. Этот же чехол применяется, чтобы снять жесть с валика после его удаления с одежды или мягкой мебели. 

Прибор для удаления сердцевины из фруктов и овощей

 

Признайтесь, вам было неприятно, когда вам попадалась сердцевина яблока, томата или груши. Этот кухонный инструмент прибор решает проблему. 

Помещаете его в место, где находится сердцевина, надавливаете, вытаскиваете ее. Диаметр инструмента — 2 см. Сам прибор металлический, рукоятка пластиковая, с ней кухонный инструмент не скользит. 

Приспособление для чистки орехов


Еще один практичный кухонный прибор. Он обеспечит вас легкой и безопасной чисткой орехов. 

Он совместим с орехами любого размера — его диаметр уменьшается по мере углубления, поэтому вы сможете очистить от скорлупы как грецкий орех, так и лесной. 

Дозатор зубной пасты и органайзер щеток

 

Комплект. Дозатор оснащен датчиком движения и автоматически выдавливает нужное количество пасты, когда распознает щетку поблизости. 

Рядом с ним располагается органайзер зубных щеток. Оба предмета крепятся на стену с помощью липучки. Держатся крепко, не оставляют следов на стене. 

Увлажнитель воздуха



Портативный аппарат для поддержания влажности на должном уровне в отопительный период, когда батареи сушат воздух. Емкость резервуара — 420 мл, производитель заявляет 8-12 часов. 

Прибор ультразвуковой. Визуально процесс его работы смотрится так, будто внутри прибора кипит вода, при этом пар имеет комнатную температуру. Из фишек — ободок со светодиодом, благодаря чему прибор эффектно смотрится в темноте. 

Триммер для волос

 

Машинка для удаления и стрижки волос в мелких проблемных участках — прежде всего, в носу и в ушах. Помимо этого, его можно использовать для придания формы бровям, усам, бороде, вискам. 

Прибор беспроводной, а значит, его можно брать с собой и пользоваться, не будучи привязанным к источнику питания. 

Распылитель масла

 

С пульвилизатором вы точно рассчитаете нужное количество растительного масла и равномерно распределите его по блюду без необходимости перемешивать. 

Емкость — 100 мл, материалы — стекло и нержавеющая сталь. Распылитель прозрачный, вы увидите сколько масла в нем осталось. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Надо брать! Xbox Series S с очень хорошей скидкой на AliExpress Надо брать! Xbox Series S с очень хорошей скидкой на AliExpress

8 практичных товаров для дома с AliExpress не дороже 2 тысяч рублей 8 практичных товаров для дома с AliExpress не дороже 2 тысяч рублей

Надо брать! Топовые наушники Xiaomi Mi TWS 2 Pro с шумодавом и бодрой скидкой на AliExpress Надо брать! Топовые наушники Xiaomi Mi TWS 2 Pro с шумодавом и бодрой скидкой на AliExpress