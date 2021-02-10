В этой заметке мы хотим напомнить, что прямо сейчас на AliExpress проходит распродажа. Акция продлится до 26 февраля. Мы подготовили подборку самых популярных чехлов для смартфонов.
Чехлы со стикерами от 121 р.
Выглядит немного странновато, тем не менее это один из самых популярных кейсов на AliExpress. У этого лота 25859 заказов и 7319 отзывов, а средняя оценка — 4,9. У продавца в наличии восемь вариантов оформления чехлов для iPhone 7, 8, X, XR, XS, 11 и 12.
Чехлы с заглушкой для камеры от 59 р.
Настоящий хит сезона для пользователей, которые переживают за конструкцию выпирающей камеры. У этой штуки более 27500 заказов, 4576 отзывов и средний балл — 4,7. Помимо этого в наличии широкий выбор цветовых решений.
Кейсы с текстурированной поверхностью от 159 р.
Находка для любителей чехлов с дизайном без излишеств. За счет текстурированной поверхности смартфон надежнее держится в руке. В наличии варианты черного, красного, синего и зеленого цвета. В совокупности у этих кейсов более 18000 заказов, 7000 отзывов и средняя оценка 4,7.
Ультратонкий матовый чехол для Samsung от 150 р.
Лёгкие кейсы, которые почти не добавляют лишнего объёма смартфона. В наличии три оттенка зеленого цвета, а также варианты в черном, желтом и красном. У этого лота более 7000 заказов, 2700 отзывов и средний балл — 4,7.
Кейсы «под мрамор» для iPhone от 152 р.
Чехлы с приятным дизайном, визуализирующим мраморную поверхность. Эти кейсы защищают грани смартфона по всему периметру. Доступно 6 цветовых решений для iPhone 6, 7, 8, X, XR, XS, 11 и 12. У этих штук 7364 заказов, 2060 отзывов и средняя оценка — 4,6.
Чехол MagSafe для iPhone от 705 р.
Конечно же в топ самых популярных чехлов попал китайский аналог прозрачного кейса MagSage. Во много благодаря его доступному ценнику. В наличии имеются варианты для всего модельного ряда iPhone 12. По отзывам: 6602 заказов, 2447 комментариев и средняя оценка 4,8.
Защитный чехол для iPhone от 103 р.
Кейс с дизайном в спокойных цветовых тонах. В наличии имеется шесть вариантов расцветок для iPhone 7, 8, X, XR, XS, 11 и 12. У этих чехлов: 5711 заказов, 2627 отзывов и средняя оценка 4,8.
Кейс с календарем для iPhone от 122 р.
Чехол для ленивых пользователей, которым неохота снимать блокировку смартфона, чтобы заглянуть в календарь. Этот кейс сравнительно недавно появился на Ali и у него уже 3874 заказа, 476 отзыва и средний рейтинг —4,8.
Защищенный кейс для Samsung от 76 р.
Это чехол с повышенной защитой для углов смартфона, на которые приходится основной урон при падении устройства на торец. Кейс прозрачный, а это означает, что он будет скрывать дизайн гаджета. В наличии есть версии для всех актуальных флагманов Samsung, начиная с Galaxy S8. У этого лота 14292 заказа, 6776 отзывов и средний балл 4,6.
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