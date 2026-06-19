Представлены новые смарт-часы Amazfit: Cheetah 2 Pro для профессиональной подготовки к марафонам и Cheetah 2 Ultra для ультрамарафонов и горных гонок

Amazfit, бренд умных носимых устройств под управлением Zepp Health, вывел на российский рынок две новые модели беговых смарт-часов — Cheetah 2 Ultra и Cheetah 2 Pro. Обе модели ориентированы на спортсменов, но с разными акцентами: Ultra создана для ультрамарафонов и горных гонок, а Pro — для марафонской подготовки на шоссе. Часы Cheetah 2 Ultra получили титановый корпус 5-го класса, сапфировое стекло и 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит, тогда как Cheetah 2 Pro весят всего 45 граммов за счёт комбинации титана и высокопрочного полимера. Обе модели поддерживают двухчастотный GPS с шестью спутниковыми системами и защиту от воды 5 ATM.Cheetah 2 Ultra предлагает расширенные навигационные возможности: полноцветные топографические и контурные карты с увеличенной скоростью рендеринга, построение маршрутов без подключения к смартфону и автоматический пересчёт пути. Встроенный двухрежимный фонарик с белым и красным светом, режимом SOS и яркостью до 300 люкс повышает безопасность в горах. Специализированный режим бега по пересечённой местности включает графический обзор высот с цветовой кодировкой сложности склонов и рассчитывает коэффициенты нагрузки с учётом градиента и сопротивления грунта. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ, а время автономной работы в режиме бега с максимальной точностью GPS достигает 33 часов.Модель Cheetah 2 Pro сфокусирована на марафонской подготовке: поддерживает интеграцию с TrainingPeaks, Runna, Strava и Intervals.icu, а также предлагает персонализированные тренировочные планы через Zepp Coach — от 3 км до полного марафона. Расширенные беговые метрики включают лактатный порог, мощность бега, анализ техники и прогноз времени финиша, а в приложении Zepp доступны показатели восстановления: ЧСС, вариабельность сердечного ритма, качество сна и уровень усталости. Ёмкость аккумулятора Cheetah 2 Pro составляет 540 мАч, что обеспечивает до 31 часа работы с включенным GPS или до 20 дней в повседневном использовании без отслеживания геолокации.Рекомендованная розничная цена Cheetah 2 Ultra — 47 990 рублей, Cheetah 2 Pro — 37 990 рублей.