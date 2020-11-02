«Моя мечта заключается в том, чтобы соблазнить людей купить ПК, а затем хитростью заставить их стать программистами. Вот что случилось со мной: меня заманили купить BBC Micro, а впоследствии я стал инженером-программистом», — рассказал основатель Raspberry Pi Эбен Аптон.







Raspberry Pi Foundation анонсировала Raspberry Pi 400, компактную клавиатуру со встроенным компьютером на базе ARM. Его можно подключить к телевизору или монитору, используя комплектный провод microHDMI. Добавьте к этому сетапу мышь, карту памяти microSD и получится полноценный компьютер для повседневных задач, таких как просмотр интернета, работа с документами или воспроизведение мультимедиа. Начиная с сегодняшнего дня новинку можно приобрести за 70 долларов, а комплект с мышкой, блоком питания, картой памяти microSD и HDMI обойдется в 100 долларов.Форм-фактор Raspberry Pi 400 вызывает ассоциации с ранними персональными компьютерами, такими как BBC Micro или ZX Spectrum, и это не случайно. Несмотря на то, что устройства Raspberry Pi стали популярным инструментом для энтузиастов, создающих на их базе всё, начиная от недорогих приемников AirPlay до автоматизации умных домов, по своей сути они разработаны в первую очередь как доступные компьютеры для обучения программированию.Помимо форм-фактора клавиатуры, Raspberry Pi 400 очень похож на прошлогоднюю модель Pi 4. У него четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц, по сравнению с 1,5 ГГц в Pi 4, 4 ГБ оперативной памяти, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Также имеет пара портов micro HDMI, каждый из которых может выводить до 4K / 60 Гц, два разъёма USB 3.0 и один USB 2.0. Питание осуществляется через порт USB-C.На момент запуск доступно шесть различных раскладок клавиатуры — Великобритании, США, Германии, Франции, Италии и Испании. В ближайшее время появятся дополнительные варианты для рынков Норвегии, Швеции, Дании, Португалии и Японии. По словам основателя компании, позднее будут выпущены варианты в сером и черном цвете.Несколько лет назад переход на компьютеры с процессорами ARM казался чем-то невероятным, поскольку эти чипы считались подходящими только для смартфонов и планшетов. Теперь Apple заявила о смене курса в сторону Mac на CPU собственной разработки и сценарий, в котором ARM используется как настольное решение уже не кажется нелепым.Аптон называет предстоящий переход Apple «проверкой» статуса ARM в качестве реальной ПК-архитектуры. По его словам, это доказательство того, что персональные компьютеры больше не являются синонимом для процессоров x86. В долгосрочной перспективе это побудит разработчиков создавать и оптимизировать своё программное обеспечение для лучшей работы на ARM и всё, что происходит на macOS, скорее всего, принесет пользу экосистеме с открытым исходным кодом.Raspberry Pi 400 доступен с сегодняшнего дня. Комплект за 100 долларов уже доступен в Великобритании, США и Франции, а на следующей неделе появится в Италии, Германии и Испании. Отдельную версию за 70 долларов можно приобрести в Великобритании, США, Франции и Германии, а на следующей неделе она появится в Италии и Испании. Позднее запуск продаж ожидается и в других странах.