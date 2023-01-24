Reality Pro сможет на лету переключаться между AR/VR. Первая гарнитура Apple предложит «космические технологии»

Фархад

Apple Reality Pro

Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл новые подробности о первой гарнитуре смешанной реальности Apple, которая уже находится на финальном этапе тестирования, и может быть анонсирована в ближайшие месяцы.

На протяжении последних семи лет над проектом работала группа из более чем 1000 человек и сейчас он готов к релизу.

По словам инсайдера, шлем будет называться «Reality Pro», а ключевыми фичами устройства станут возможности отслеживания глаз и рук для взаимодействия с контентом. Вот как Гурман это описывает:
«Гарнитура оснащена несколькими внешними камерами, способными анализировать руки пользователя, а также датчиками внутри корпуса гаджета для отслеживания глаз. Это позволит владельцу управлять устройством, обращая взгляд на элемент на экране — будь то кнопка, значок приложения или запись в списке — чтобы выбрать его.

Затем пользователю нужно будет свести большой и указательный пальцы, чтобы активировать задачу, без необходимости в дополнительных контроллерах, как это реализовано в других гарнитурах».

Кроме того, девайс получит некое подобие колёсика Digital Crown (как в Apple Watch и AirPods Max) для переключения между дополненной и виртуальной реальностью (AR/VR). Режим VR будет полностью погружать пользователя в виртуальный мир, а AR — будет накладываться на реальную окружающую среду. Apple надеется, что именно эта функция станет «изюминкой продукта».

Tim Cook Apple Glass

Инженерам пришлось пойти на определённые ухищрения, чтобы решить проблемы с перегревом, поэтому гарнитура Reality Pro будет оснащена внешним аккумулятором. Его придётся носить в кармане (как пауэрбанк) и подключать по кабелю к девайсу. Одного заряда хватит на два часа автономной работы, а его габариты равны «бутерброду» из двух iPhone 14 Pro Max. Помимо этого, в корпус шлема встроен специальный вентилятор, чтобы ещё больше снизить вероятность перегрева гарнитуры.

Среди прочих интересных особенностей, которыми поделился Гурман, можно выделить следующее:
  • Гарнитура AR/VR сможет выступать внешним дисплеем для Mac, но при этом управлять компьютером можно будет только с помощью трекпада, мыши и физической клавиатуры;
  • На гарнитуре будут доступны фирменные приложения Apple, включая Safari, Фото, Почта, Сообщения, App Store, Apple TV и другие;
  • Вводить текст можно будет с помощью Siri или с ближайшего iPhone, Mac или iPad на том же аккаунте Apple ID;
  • Apple также «разрабатывает технологию, которая позволит пользователям печатать в воздухе руками», но её доступность на релизе пока под вопросом;
  • Apple разработала собственный базовый движок для запуска VR-игр;
  • Некоторые прототипы Reality Pro были оснащены встроенным аккумулятором с портом для зарядки через USB-C;
  • Первая версия гарнитуры Reality Pro будет сделана из алюминия, стекла и «специальных подушек»;
  • Девайс получит изогнутый экран на лицевой панели, который может показывать глаза пользователя, а по бокам будут расположены динамики;
  • Apple рассчитывает, что просмотр видео с эффектом погружения станет киллер-фичей Reality Pro. Потенциальными партнёрами могут выступить Disney, Dolby и другие производители контента;
  • Компания разрабатывает специальную функцию просмотра видео, которая позволит зрителям «прочувствовать, что они смотрят фильм на гигантском экране в пустыне или в открытом космосе»;
  • FaceTime через гарнитуру будет реалистично отображать лицо и тело пользователя в виртуальной реальности.

Ожидается, что гарнитура Reality Pro будет анонсирована весной, но в продажу поступит к концу года по цене ~$3000.

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Источник:
9to5Mac
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