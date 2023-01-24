Reality Pro сможет на лету переключаться между AR/VR. Первая гарнитура Apple предложит «космические технологии»

Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл новые подробности о первой гарнитуре смешанной реальности Apple, которая уже находится на финальном этапе тестирования, и может быть анонсирована в ближайшие месяцы.На протяжении последних семи лет над проектом работала группа из более чем 1000 человек и сейчас он готов к релизу.По словам инсайдера, шлем будет называться «Reality Pro», а ключевыми фичами устройства станут возможности отслеживания глаз и рук для взаимодействия с контентом. Вот как Гурман это описывает:

«Гарнитура оснащена несколькими внешними камерами, способными анализировать руки пользователя, а также датчиками внутри корпуса гаджета для отслеживания глаз. Это позволит владельцу управлять устройством, обращая взгляд на элемент на экране — будь то кнопка, значок приложения или запись в списке — чтобы выбрать его.





Затем пользователю нужно будет свести большой и указательный пальцы, чтобы активировать задачу, без необходимости в дополнительных контроллерах, как это реализовано в других гарнитурах».