A18 и A18 Pro — процессоры из iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Компания Apple рассказала на презентации о процессорах A18 и A18 Pro, которые используются в новой линейке iPhone 16.



A18







Процессор A18 создан на 3-нанометровых транзисторах второго поколения и установлен в модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Он обладает двумя высокопроизводительными или четырьмя энергоэффективными ядрами, показывая 30-процентный прирост производительности и 30-процентное уменьшение энергопотребления в сравнении с A16 Bionic в прошлогодних iPhone 15 и iPhone 15 Plus. 5-ядерный видеомодуль процессора стал на 40% быстрее и на 35% менее прожорливым, благодаря чему на iPhone 16 и iPhone 16 Plus можно запускать игры AAA-уровня с максимальными настройками, что ранее было возможно только на Pro-вариантах iPhone. Для обработки нейросетевых задач задействуется 16-ядерный нейронный модуль, благодаря которому в смартфонах реализована поддержка ИИ-функций Apple Intelligence.



A18 Pro







A18 Pro тоже создан на 3-нанометровых транзисторах второго поколения и установлен в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Он более производительный в сравнении с A18 и включает некоторые функции, уникальные для этих моделей. В процессор интегрирован 16-ядерный нейронный движок, который обеспечивает работу генеративного искусственного интеллекта непосредственно на смартфоне. Прирост производительности ИИ в сравнении с прошлогодним A17 Pro составил 15%. За обработку графики отвечает 6-ядерный GPU-модуль, показывающий 20-процентное увеличение быстродействия в топовых играх. Центральный процессор собран из двух высокопроизводительных и четырёх энергоэффективных ядер, он работает на 15% быстрее и потребляет на 20% меньше энергии, чем A17 Pro. Кроме того, в чип встроен модуль, отвечающий за расширенные мультимедийные функции, доступные на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max (поддержка экранов Pro Motion, функции Always-On Display, повышенная скорость USB 3 и обработка видео ProRes). Новый видео-энкодер и новый процессор изображений обрабатывают в два раза больше данных для сверхбыстрого кодирования видео.



