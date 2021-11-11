Мобильный оператор Yota не будет считать трафик на приложение VK в период с 11 по 17 ноября. Так компания выразила солидарность в день борьбы с кибербуллингом. 

VK и студия Lateral Summer сняли сериал на эту тему. В частности, поэтому Yota перестала считать трафик в приложении в частности поэтому. Оператор считает, что сериал поможет раскрыть тему под правильным углом. 

День борьбы с кибербуллингом учрежден по инициативе VK Group 11 ноября. С этого дня и до конца ноября ведущие ИТ-компании России проводят специальные офлайн- и онлайн-акции, помогающие привлечь внимание общества к проблеме.


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