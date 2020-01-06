Компания Acer анонсировала портативный светодиодный проектор B250i со студийным качеством звука. Это компактное устройство, легко помещающееся в сумку, обеспечивает беспроводную проекцию с разрешением Full HD 1080p и автофокусировку.



Acer B250i обладает компактными размерами 200x200x88 мм и весом всего 1450 г, а позиционируется он как портативный развлекательный центр, который легко помещается в рюкзак или сумку, быстро устанавливается и может использоваться где угодно. Гаджет поставляется с парой 5-ваттных динамиков с пассивными излучателями и поддержкой технологий Waves Maxx Audio и Acer TrueHarmony, которые обеспечивают глубокий насыщенный звук и четкие чистые басы. B250i произведет впечатление даже на самых требовательных пользователей: проектор легко справится с презентацией в классе или на деловой встрече.













Проектор обеспечивает картинку с разрешением Full HD 1080p и быструю автоматическую фокусировку на поверхности при нажатии кнопки. Он обладает яркостью до 1000 люмен ANSI, коэффициентом контрастности 5000:1 и поддерживает 120-процентный охват цветового пространства Rec. 709. Срок службы светодиодного модуля B250i составляет до 30 000 часов, что избавляет от необходимости замены ламп и позволяет экономить средства и беречь окружающую среду.



B250i обеспечивает множество способов подключения — как проводных, так и беспроводных. Помимо подключения с помощью стандартного порта HDMI для отображения контента с настольного или портативного компьютера, пользователям Android и iOS доступно беспроводное соединения через Wi-Fi. Кроме того, проектор оснащен портами USB Type-C (дисплей и зарядка) и Type-A, которые могут служить видеовыходом как для смартфонов, так и для ПК.



Проектор Acer B250i в апреле 2020 года поступит в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки по цене 699 евро. Стоимость в России будет объявлена позже.





