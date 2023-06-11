Acer не ушла с российского рынка. Санкции не работают?

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Как выяснило издание Reuters, тайваньская компания Acer продолжает поставлять продукцию на российский рынок, несмотря на санкции. Поставки осуществляются через швейцарское подразделение Acer Sales International SA и ряд подконтрольных ему компаний.



На Тайване введены санкции в отношении России, по поскольку поставками Acer на российский рынок заведует швейцарская компания, формально нет нарушений. Впрочем, 8 апреля 2022 года компания Acer выпустила пресс-релиз, в котором заявила о приостановке бизнеса в России.



Головной офис Acer предоставил журналистам комментарий, заявив, что компания строго соблюдает санкционные ограничения, а её швейцарское подразделение с апреля прошлого года не поставляло в Россию ноутбуки и настольные компьютеры, хотя экспортировало ограниченное количество мониторов и аксессуаров для повседневного гражданского использования.



Источник, знакомый с ситуацией, на правах анонимности рассказал, что Acer продолжает поставлять в Россию свои продукты, включая мониторы и ноутбуки. Журналисты выяснили, что в России по-прежнему продаётся продукция Acer, но не смогли определить, какими путями и когда она была ввезена.



Швейцария поддерживает все санкции, введённые Евросоюзом, а они, в частности, запрещают поставки в Россию ноутбуков и компьютерных компонентов с 16 декабря 2022 года. До этой даты ввоз перечисленных товаров из ЕС был разрешён. Российское подразделение Acer не закрыто, оно продолжает работать, но ответило журналистам, что «ничего не изменилось» с апреля 2022 года, когда было сделано заявление головного офиса.



Официальные поставки Acer в Россию резко снизились — с 8 апреля 2022 года по март 2023 года их было 744 против 3735 годом ранее. Выручка Acer на российском рынке за это же время снизилась на 71,1% — с 244,3 млн до 70,4 млн долларов США.

