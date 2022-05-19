Acer оснастила ноутбуки и компьютеры ConceptD процессорами Intel Core 12-го поколения и видеокартами Nvidia RTX

Компания Acer объявила о выпуске новых моделей в профессиональной линейке ПК ConceptD. Ноутбуки ConceptD 5, миниатюрные рабочие станции ConceptD 500 и настольные ПК ConceptD 100 получили новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения и графические процессоры Nvidia. Кроме того, ноутбуки ConceptD 5 теперь оснащаются 16-дюймовым OLED-дисплеем. ПК ConceptD разработаны и оптимизированы для графических дизайнеров, режиссеров, инженеров, проектировщиков, разработчиков и других представителей творческих профессий.Мощные профессиональные ноутбуки ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro подходят тем, кто хочет создавать или редактировать свои проекты, находясь в пути. Толщина этих ноутбуков составляет менее дюйма, а продуманная до мелочей прочная металлическая конструкция позволяет легко использовать их в дороге. Предназначенные для обработки больших и сложных САПР-моделей и создания продвинутого цифрового контента устройства обеспечивают плавный рендеринг видео с разрешением до 6K, обрабатывают трехмерную анимацию и обеспечивают и высокое качество изображения для прямой трансляции.Эти модели оснащены высокопроизводительными компонентами, включая процессор Intel Core i7-12700H 12-го поколения, а также графическими процессорами Nvidia RTX для ноутбуков. В моделях CN516-73G используется графический процессор Geforce RTX 3070 Ti, а в конфигурациях Pro (CN516-73P) — более мощный Nvidia RTX A5500. Они получают до 32 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 SDRAM и до 2 ТБ сверхбыстрого хранилища NVMe PCIe Gen 4 M.2. Эти компоненты работают эффективно и не перегреваются благодаря передовой системе охлаждения. Расположенные оптимальным образом воздухозаборные и выпускные вентиляционные отверстия создают «вихревой поток» внутри устройства, а три вентилятора снижают уровень шума до менее чем 40 дБА.Компания Acer объединила усилия с Nvidia, чтобы реализовать все преимущества технологии nVidia Studio в устройствах ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro. Эти ноутбуки сертифицированы для эффективного использования технологий Nvidia Studio, они обеспечивают оптимизацию программного обеспечения и имеют предустановленные драйверы Nvidia Studio для повышения производительности и надежности работы в лучших приложениях для представителей творческих профессий. Художники смогут быстро реализовать задуманное благодаря специализированному оборудованию, ускоряющему работу с 3D-объектами, редактирование видео, потоковую трансляцию и графический дизайн. Кроме того, пользователи получают доступ к технологиями NVIDIA, в том числе инструментам NVIDIA Omnverse для редактирования и совместной работы с 3D-объектами, трансляциям в режиме реального времени с помощью технологии NVIDIA Broadcast и инструменту NVIDIA Canvas для создания пейзажей с применением искусственного интеллекта.OLED-дисплей с разрешением WQUXGA (3840 x 2400) и яркостью 400 нит поддерживает несколько цветовых технологий, включая 100% покрытие цветового пространства DCI-P3, стандартизованную систему подбора цветов PANTONE (PMS), расширенный динамический диапазон HDR и технологию калибровки цветов Delta E<2. Всё это гарантирует насыщенные цвета с более глубокими оттенками черного, более яркими оттенками белого и точностью цветопередачи полного спектра. Дополнительное эффективное пространство на экране, обеспечиваемое соотношением сторон 16:10, особенно полезно при работе с панелями заголовков окон приложений и панелями задач Windows в верхней и нижней части экрана.Высокопроизводительные, но при этом тонкие и легкие ноутбуки серии ConceptD 5 оснащены аккумулятором с максимальной для устройств Acer ConceptD мощностью. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 99,98 Вт•ч обеспечивает питание яркого OLED-дисплея и поддерживает более высокую максимальную постоянную мощность для длительного просмотра веб-страниц, воспроизведения видео и потоковой передачи (до 11 часов).Серия ConceptD 5 также предоставляет широкий спектр портов, что очень важно с точки зрения создания контента. Разъём HDMI 2.1 и полноразмерный кардридер SD 7.0 позволяют беспрепятственно подключаться к периферийным устройствам и быстро передавать контент, в то время как новейшие разъёмы Thunderbolt 4 и USB Type-C помогают быстрее заряжать устройства и передавать файлы, а также предоставляют возможность расширять дисплей на несколько внешних мониторов.Клавиши полноразмерной клавиатуры с желтой подсветкой имеют отдельные жесткие колпачки и использую ножничный механизм с ходом 1,55 мм для быстрого, удобного и бесшумного набора текста. Тачпад Corning со стеклом Gorilla на 27% больше по сравнению с предыдущим поколением, а устройство считывания отпечатков пальцев, встроенное непосредственно в верхнюю левую часть сенсорной панели, упрощает вход в систему через Windows Hello. Встроенные горячие клавиши повышают удобство работы для представителей творческих профессий: Snipping Tool Key позволяет быстро вырезать и делиться снимком экрана, ConceptD Key открывает окно палитры цветов, а Swapping Apps Key позволяет переключаться между текущим и предыдущим окнами путем многократного нажатия. Клавиши можно изменить и настроить в палитре ConceptD Palette, что позволяет быстро и легко настраивать цветовые профили или параметры внутреннего микрофона, получать доступ к избранным приложениям и регулировать звук. Пользователи также могут контролировать загрузку ЦП, графического процессора и памяти ноутбука, а при необходимости —переключаться между режимом полной производительности, сбалансированным режимом и бесшумным режимом Eco.Настольные ПК ConceptD 500 выполнены в современном минималистичном белом цвете с неустаревающей эстетичной и теплой янтарной подсветкой. Помимо изящного лаконичного дизайна, устройства Acer ConceptD 500 в корпусе среднего размера (объём 20 л) также отличаются высокой мощностью и производительностью, что делает их идеальными настольным ПК для создания 3D-анимации, работы с видео и сложными дизайн-проектами.Новейшие модели (CT500-53A), работающие под управлением ОС Windows 11, используют новейшие технологии от Intel и NVIDIA, в том числе процессор Intel Core i9 12-го поколения и графическую систему на выбор — графический процессор NVIDIA RTX A4000 или NVIDIA RTX 3070. Оперативная память DDR4 3200 МГц объёмом до 128 ГБ, твердотельный накопитель M.2 Gen 4 объёмом до 4 ТБ и жесткий диск объёмом до 4 ТБ делают эти устройства идеальными для запуска самых ресурсоёмких приложений 2D- и 3D-проектирования. Устройства ConceptD 500 работают бесшумно и не перегреваются. Расположенный спереди воздухозаборник оптимизирует охлаждение, а уровень шума всегда будет меньше 40 дБА — как в библиотеке.Необходимые порты для подключения периферийных устройств расположены на задней и передней панелях, что упрощает к ним доступ. Профессионалы смогут быстро передавать свои файлы с помощью порта USB Type-C (10 Гбит/с) или кардридера для SD-карт, а также быстро и надежно подключаться к интернету на скорости до 2,5 Гбит/с через LAN-соединение.ConceptD 100 — это компактный настольный компьютер в корпусе малого форм-фактора, который идеально подходит для представителей творческих профессий и малого и среднего бизнеса. Благодаря небольшим размерам и классическому дизайну он идеально впишется в интерьер любого современного офиса или мастерской. Белый минималистский корпус с закругленными краями, верхняя панель из искусственного дерева и желтая световая полоса вдоль передней панели обеспечивают изысканный и современный внешний вид.Независимые создатели 2D- и 3D-контента, а также небольшие и средние студии получат мощные компоненты, которые подходят для графического дизайна, не очень сложного 3D-моделирования, а также рабочих нагрузок в сфере САПР и информационного моделирования зданий.Самые современные модели (CM100-53A) теперь оснащены процессорами Intel Core i3 или Core i7 12-го поколения и графическим процессором Nvidia T400 или T1000. Они поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 (3200 МГц), жесткие диски объёмом до 2 ТБ (7200 об/мин) и твердотельные накопители M.2 PCIe Gen 4 объёмом до 2 ТБ. Порты на передней и задней панелях позволяют легко подключаться к широкому спектру периферийных устройств и быстро передавать файлы с помощью порта USB Type-C (10 Гбит/с) или встроенного кардридера для SD-карт. Также предусмотрено высокоскоростное LAN-соединение для быстрого и надежного подключения к Интернету со скоростью до 2,5 Гбит/с. Усовершенствованная система охлаждения предотвращает перегрев, а уровень шума не превышает 40 дБА.Ноутбук ConceptD 5 (CN516-73G) будет доступен в Северной Америке в августе по цене от 2499,99 долл. США, а в регионе EMEA — в июне по цене от 2399 евро.Ноутбук ConceptD 5 Pro (CN516-73P) поступит в продажу в регионе EMEA в сентябре по цене от 2599 евро.Настольный ПК ConceptD 500 поступит в продажу в сентябре в регионе EMEA по цене от 1199 евро; а в 4-м квартале — в Китае по цене от 11 999 юаней.Настольный ПК ConceptD 100 поступит в продажу в регионе EMEA в сентябре по цене от 999 евро.