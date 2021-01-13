





























Nitro 5 с экраном 15,6 дюйма (AN515-45) будет доступен в России со второго квартала 2021 года по цене от 99 990 рублей

Nitro 5 с экраном 17,3 дюйма (AN517-41) будет доступен в России со второго квартала 2021 года по цене от 99 990 рублей

Acer Aspire 7 (A715-42G) будет доступен в России со второго квартала 2021 года по цене от 59 990 рублей

Ноутбук Acer Aspire 5 (A515-45 [G]/[S]) будет доступен в России после ближе к концу года







Компания Acer представила игровые ноутбуки Nitro 5, а также новые модели в линейках Aspire 5 и 7 на базе процессоров AMD Ryzen 5000. Nitro 5 — линейка ноутбуков, ориентированная на любителей современных игр и начинающих стримеров. Aspire 5 и Aspire 7 — универсальные ноутбуки со сдержанным дизайном, которые предназначены для обычных пользователей.Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro 5 получит апгрейд благодаря наличию процессоров AMD Ryzen 9 5900 HX и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Среди других особенностей новинок: два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe или SATA (с поддержкой NVMe SSD или жёстких дисков ёмкостью до 2 ТБ), до 32 ГБ ОЗУ DDR4, сетевая карта Killer E2600 и поддержка Wi-Fi 6.Новые модели Nitro 5 доступны в версиях с диагональю 15,6 или 17,3 дюйма, с поддержкой разрешения QHD и частотой обновления экрана 165 Гц либо с разрешением FHD и частотой обновления 360 Гц. Время отклика 3 мс, максимальная яркость экрана достигает 300 нит при 100% охвате цветового пространства sRGB. Рамки толщиной 7,02 мм обеспечивают соотношение дисплея к корпусу в 80%.Для охлаждения в Nitro 5 используются два вентилятора, управляемых по технологии CoolBoost, и четыре вентиляционных отверстия. Приложение NitroSense позволяет пользователям самостоятельно следить за температурой и состоянием компонентов системы и управлять настройками ноутбука.Новые модели Aspire 7 оснащены экранами диагональю 15,6 дюйма, процессорами процессорами AMD Ryzen 5000 и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650. Ноутбук поддерживает стандарт USB-C для передачи данных до 5 Гбит/с, Wi-Fi 6 (802.11ax) с увеличенной в три раза скоростью беспроводного подключения по сравнению с Wi-Fi 5 (802.11ac). Среди прочей начинки — 32 ГБ ОЗУ DDR и PCIe SSD объёмом до 1 ТБ.Для улучшения качества изображения используются иехнологии Acer Color Intelligence и Acer ExaColor. Они отвечают за улучшение внешнего вида картинки на экране без лишней нагрузки на процессор ноутбука и динамической настройки гаммы в режиме реального времени. Система охлаждения ноутбука поддерживает несколько режимов. Сочетанием клавиш Fn+F пользователь можно изменить скорость вращения вентиляторов, выбрав режим работы.Новая версия Aspire 5 оснащена процессорами из линейки AMD 5000, видеокартами AMD Radeon RX 6401, 24 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe1 объёмом до 1 ТБ или жёстким диском объёмом до 2 ТБ. Целевая аудитория новинки: блогеры-любители, фотографы и учащиеся.Aspire 5 обладает корпусом толщиной 17,95 мм с алюминиевой крышкой, обработанная пескоструйным методом. Экран обладает IPS-матрицей диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD и поддерживает технологию Acer BlueLightShield, которая помогает снизить негативное влияние вредного излучения из синей части спектра света. Ноутбук оборудован разъёмами USB-C для скоростной передачи данных, поддержкой двухдиапазонной беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и системой охлаждения с возможностью переключения между режимами.