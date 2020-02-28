Компания Acer во время геймерского турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице представила новые игровые мониторы Predator. Она является официальным партнером IEM, поэтому геймеры, посетившие это мероприятие, смогут ознакомиться с этими новинками, которые были впервые показаны на январской выставке CES.



Predator X32







32-дюймовый монитор Predator X32 отличается высоким качеством изображения благодаря поддержке технологий NVIDIA G-SYNC Ultimate и VESA Display HDR 1400 и подходит геймерам, которые создают собственный видеоконтент. Плавная смена кадров в играх, высокая контрастность экрана и расширенная цветовая гамма позволят рассмотреть детали картинки в напряженные моменты. Технология подсветки mini LED с 1152 зонами локального затемнения, разрешение UHD (3840x2160 пикселей), максимальная яркость в 1440 нит, а также углы обзора матрицы IPS до 178 градусов помогут игрокам сохранить точность.



Predator CG552K







Игровой монитор Predator CG552K оборудован 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC. Новинка подходит любителям игр для ПК и консолей, которые хотят видеть перед собой большую картинку.



Максимальная яркость 400 нит, цветопередача, откалиброванная до показателя Delta E<1, и 98,5-процентный охват гаммы DCI-P3 обеспечивают естественные цвета. Устройство поддерживает технологию VRR для подключения к совместимым игровым устройствам через порт HDMI.



Predator Triton 500







Acer представит на чемпионате новейший IPS-экран с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс. Игровой ноутбук Predator Triton 500 с такими параметрами подойдет для гоночных симуляторов и шутеров, в которых скорость реакции системы и плавность смены кадров крайне важны. Экран отличается цветопередачей с поддержкой 100-процентного цветового пространства sRGB и широкими углами обзора. Predator Triton 500 — это игровая система в прочном металлическом корпусе толщиной 17,9 мм при весе 2,1 кг. Тонкие рамки вокруг экрана позволили добиться 81-процентного соотношения дисплея и корпуса ноутбука.



Помимо новых мониторов и ноутбуков посетители Intel Extreme Masters смогут увидеть компьютеры Predator, которые стали официальными игровыми системами чемпионата: Orion 5000, Triton 900 и 500, а также Helios 700 и 300.



Цены



Игровой монитор Predator X32 появится в России во втором квартале 2020 года, а Predator CG552K – в третьем квартале. О ценах будет сообщено дополнительно. Более подробно о доступности, характеристиках продукта и ценах можно узнать в ближайшем офисе компании Acer или у розничных продавцов, адреса которых указаны на сайте acer.ru.







