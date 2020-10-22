





Компания Acer представила SigridWave — внутриигровой переводчик на базе ИИ для Planet9, киберспортивной платформы нового поколения. SigridWave создан для обработки игровой терминологии и пользовательского жаргона. Acer также анонсировала ряд обновлений для платформы, нацеленных на работу с киберспортивными состязаниями, включая возможность создавать клубы для команд и брендов, и собственную инфраструктуру для проведения турниров.Planet9 — это открытая платформа, которая даёт обычным игрокам и киберспортсменам инструменты для повышения их квалификации, помогает принять участие в соревнованиях, получить представление о своих успехах и находить единомышленников. Planet9 также стремится предоставить командам и брендам возможности для развития сообществ, организации турниров и взаимодействия с фанатами.Новая платформа помогает игрокам общаться с другими пользователями в рамках киберспортивных команд и социальных клубов; улучшить свои навыки благодаря обучению и подробной аналитике их результатов в виде статистики; попробовать себя в киберспорте, принимая участие в рейтинговых и учебных матчах и чемпионатах. К концу 2020 года или в начале 2021 в Planet9 появится поддержка внутриигрового оверлея для League of Legends, а в будущем планируется расширить её для других соревновательных игр.SigridWave — это внутриигровой переводчик на базе искусственного интеллекта, который использует технологии глубокого обучения, чтобы преодолеть языковые барьеры между пользователями по всему миру и упростить их общение. Переводчик встроен в платформу Planet9 для ПК и загружается прямо в игровом лобби, после чего функционирует как настраиваемый внутриигровой оверлей. В игре SigridWave использует технологию автоматического распознавания речи (ASR), которая позволяет выявлять реплики пользователей и преобразовывать их в строки текста. Затем этот текст обрабатывается с помощью технологии нейронного машинного перевода (NMT), которая на сегодняшний день обучена более чем 10 миллионам двуязычных пар выражений, что позволяет ИИ понимать терминологию, связанную с конкретными играми (например, «ADS» или «кемпинг»).Контекст — серьезное препятствие для машинного перевода: многие слова несут более одного возможного значения, и ИИ с трудом определяет, какой перевод лучше подходит для данной ситуации, если он не может обработать её контекст. ИИ SigridWave был разработан специально для игр, и для его обучения использовалось около 1000 часов игрового общения (голос + стенограммы), что позволяет программе более точно понимать смысл сообщений и адекватно переводить их для пользователей.В четвёртом квартале 2020 года SigridWave будет запущена в виде закрытой бета-версии. В это время пользователям популярных шутеров от первого лица станет доступен двусторонний перевод для английского и севернокитайского в ряде крупных FPS-игр, таких как Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.Многие пользователи играют в игры не только для развлечения, но и ради их сообществ. Функция Planet9 Club поможет таким игрокам стать ближе к киберспортивным группам, которые им нравятся. И это касается как серьёзных команд с мировым именем, так и местных организаций, например, университетских киберспортивных команд. Клубы состоят из двух частей: общедоступной домашней страницы для подписчиков и закрытой — для членов. Домашняя страница — это место для публикации контента (сообщений, опросов, видео и т. д.) для взаимодействия с сообществом, а закрытая часть клуба станет местом, где внутренний круг участников команды сможет расслабиться и обсудить связанные с его деятельностью вопросы.Planet9 недавно заключила партнерское соглашение с Dixons, чтобы представить платформу в магазинах сети Currys PC World и развивать киберспорт в Великобритании и Ирландии. В рамках соглашения будут созданы киберспортивные арены, которые позволят игрокам почувствовать, каково это — находиться в гуще игровых событий, тренироваться вместе с товарищами по команде и учиться у профессиональных тренеров. Такие внутренние арены в течение 2021 года появятся в 30 магазинах сети. Каждый из магазинов откроет свой собственный клуб на базе Planet9 для развития местного сообщества игроков, а также для проведения турниров, чтобы у пользователей появилась собственная платформа для демонстрации игровых талантов.Платформа Planet9 включает в себя инфраструктуру, призванную упростить процесс организации и проведения киберспортивных мероприятий. Она поможет подготовить успешный турнир даже тем, у кого нет опыта в этой области. Турниры легко настраиваются, в них предусмотрен ряд предустановленных групп и режимов конфиденциальности, а также возможности для спонсорского брендинга и выбора клубных наград. В день проведения чемпионата универсальная консоль Bracket Master упрощает взаимодействие судей и организаторов, настройку матчей, их трансляцию для аудитории и другие функции.