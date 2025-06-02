Acer представила в России игровой монитор NITRO XV275UV3

Компания Acer объявила о старте продаж в России игрового монитора NITRO XV275UV3.
Конструкция и функциональность:
- Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 110 мм), наклона (-5°/+15°), поворота (±20°) и поддержкой портретной ориентации (90°)
- Безрамочный дизайн (ZeroFrame)
- Поддержка крепления VESA 75x75 мм
- Встроенные динамики мощностью 2x3 Вт
- Технологии защиты зрения Acer VisionCare
- Встроенный KVM-переключатель для управления несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши
Интерфейсы:
- 2 порта HDMI 2.0
- 1 порт DisplayPort 1.4
- 1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт
- 2 порта USB 2.0
- 3,5-мм аудиовыход
Безрамочный дизайн ZeroFrame обеспечивает погружение в контент при просмотре фильмов или в игровой процесс. Не обошлось и без поддержки VESA-крепления (75x75 мм), что позволяет установить монитор на стену или кронштейн. Монитор может питать или подзаряжать ноутбуки, планшеты или портативные консоли вроде Steam Deck. KVM-переключатель позволит использовать один комплект из клавиатуры и мыши на разных компьютерах. Для воспроизведения звука в девайсе предусмотрены два динамика по 3 Вт.
Монитор Acer NITRO XV275UV3 уже доступен в розничных и онлайн-магазинах. Рекомендованная розничная цена начинается от 76 999 рублей.