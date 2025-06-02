Acer представила в России игровой монитор NITRO XV275UV3





Компания Acer объявила о старте продаж в России игрового монитора NITRO XV275UV3. Компания Acer объявила о старте продаж в России игрового монитора NITRO XV275UV3. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 110 мм), наклона (-5°/+15°), поворота (±20°) и поддержкой портретной ориентации (90°)

Безрамочный дизайн (ZeroFrame)

Поддержка крепления VESA 75x75 мм

Встроенные динамики мощностью 2x3 Вт

Технологии защиты зрения Acer VisionCare

Встроенный KVM-переключатель для управления несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши

2 порта HDMI 2.0

1 порт DisplayPort 1.4

1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт

2 порта USB 2.0

3,5-мм аудиовыход

Модель оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей (WQHD). Для геймеров ключевыми характеристиками являются частота обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс (GTG). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для устранения разрывов изображения и стандарт HDR400, обеспечивающий яркость до 400 кд/м² и контрастность 1000:1. Цветопередача охватывает 90% цветового пространства DCI-P3 при заявленной точности Delta E < 2="">Конструкция и функциональность:Интерфейсы:Безрамочный дизайн ZeroFrame обеспечивает погружение в контент при просмотре фильмов или в игровой процесс. Не обошлось и без поддержки VESA-крепления (75x75 мм), что позволяет установить монитор на стену или кронштейн. Монитор может питать или подзаряжать ноутбуки, планшеты или портативные консоли вроде Steam Deck. KVM-переключатель позволит использовать один комплект из клавиатуры и мыши на разных компьютерах. Для воспроизведения звука в девайсе предусмотрены два динамика по 3 Вт.Монитор Acer NITRO XV275UV3 уже доступен в розничных и онлайн-магазинах. Рекомендованная розничная цена начинается от 76 999 рублей.