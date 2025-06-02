Acer представила в России игровой монитор NITRO XV275UV3

Александр


Компания Acer объявила о старте продаж в России игрового монитора NITRO XV275UV3.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Модель оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей (WQHD). Для геймеров ключевыми характеристиками являются частота обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс (GTG). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для устранения разрывов изображения и стандарт HDR400, обеспечивающий яркость до 400 кд/м² и контрастность 1000:1. Цветопередача охватывает 90% цветового пространства DCI-P3 при заявленной точности Delta E < 2="">

Конструкция и функциональность:

  • Эргономичная подставка с регулировкой высоты (до 110 мм), наклона (-5°/+15°), поворота (±20°) и поддержкой портретной ориентации (90°)
  • Безрамочный дизайн (ZeroFrame)
  • Поддержка крепления VESA 75x75 мм
  • Встроенные динамики мощностью 2x3 Вт
  • Технологии защиты зрения Acer VisionCare
  • Встроенный KVM-переключатель для управления несколькими устройствами с одной клавиатуры и мыши


Интерфейсы:

  • 2 порта HDMI 2.0
  • 1 порт DisplayPort 1.4
  • 1 порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт
  • 2 порта USB 2.0
  • 3,5-мм аудиовыход


Безрамочный дизайн ZeroFrame обеспечивает погружение в контент при просмотре фильмов или в игровой процесс. Не обошлось и без поддержки VESA-крепления (75x75 мм), что позволяет установить монитор на стену или кронштейн. Монитор может питать или подзаряжать ноутбуки, планшеты или портативные консоли вроде Steam Deck. KVM-переключатель позволит использовать один комплект из клавиатуры и мыши на разных компьютерах. Для воспроизведения звука в девайсе предусмотрены два динамика по 3 Вт.

Монитор Acer NITRO XV275UV3 уже доступен в розничных и онлайн-магазинах. Рекомендованная розничная цена начинается от 76 999 рублей.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Большие кнопки! Обзор трех новых серий мобильных телефонов Acer: Disco, Twist и Jive
Ноутбук на каждый день. Обзор Acer Swift Go 14
GeForce RTX 4060 в корпусе ультрабука! Как вам такое? Обзор ноутбука Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG)

Рекомендации

Рекомендации

5 причин купить робот-пылесос ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI
Обзор Huawei WATCH 5: новый уровень заботы о здоровье
Apple признала старьем еще два iPhone. Продавайте, пока не поздно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2411
tellurian
Почему такой экран не поставили а моноблок? Что ниже обозревали.
час назад в 18:01
#