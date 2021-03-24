











Компания Acer представила на российском рынке практичный бизнес-ноутбук Acer TravelMate P4 (TM414-51). Это прочный износостойкий лэптоп, который подойдет для бизнесменов, путешественников и всех, кому необходим универсальный и эффективный рабочий ноутбук. Новинка оснащена качественным 14-дюймовым экраном с яркой IPS матрицей, современными процессорами Intel Core 11 поколения, WiFi 6, поддержкой eSIM, датчиком отпечатков пальцев и достойным показателем автономной работы.Установленные в ноутбук порты USB 3.2 и USB-C с поддержкой стандарта Thunderbolt 4 обеспечат высокую скорость передачи данных с внешних накопителей. Новинка получила клавиатуру с подсветкой для удобной работы в тёмное время суток.Acer TravelMate P4 оснащается быстрой зарядкой, всего за один час он восстанавливает 80 процентов заряда. Общее время автономной работы устройства составляет до 15,5 часа. Этого достаточно, чтобы обеспечить целый день работы на устройстве без подзарядки.Новинка оборудована 14-дюймовым экраном IPS антибликовым покрытием и максимальным разрешением 1920x1080. Металлический корпус Acer TravelMate P4 защищен от внешних негативных воздействий, таких как попадание пыли и песка, — согласно военному стандарту MIL-STD 810H. Клавиатура не боится случайного пролития жидкостей, а тачпад закрыт гладким и прочным стеклом Corning Gorilla Glass. При этом ноутбук весит всего лишь 1,3 кг, и его толщина не превышает 17,99 мм.Защиту информацию несколько технологий. Если веб-камера не используется, то её можно закрыть механической шторкой. Вход в систему может осуществляться через сканер отпечатков пальцев или распознавание лица Windows Hello. Для последнего ноутбук получил ИК-камеру, способную считывать информацию о лице пользователя даже в темноте. Acer TravelMate P4 уже доступен для приобретения, а его стоимость составляет 77 990 рублей.