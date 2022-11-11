Acer привезла в Россию новый геймерский монитор. Сейчас его можно купить по отличной цене

Компания Acer запустила продажи нового игрового монитора Nitro KG271G в России.
Девайс предлагает безрамочный 27-дюймовый LCD-дисплей (IPS) с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), частотой обновления до 75 Гц, яркостью 250 нит и временем отклика в 1 мс.
Nitro KG271G также может похвастаться стильным корпусом, качественной цветопередачей, широкими углами обзора и высокой яркостью. На задней части монитора расположены два порта HDMI 1.4, VGA и 3,5-мм разъём для подключения наушников.
Среди прочих особенностей — поддержка технологии AMD FreeSync, встроенные динамики, а также защита зрения от синего свечения BlueLightShield, Flicker-less и Low dimming.
Новый монитор Acer Nitro KG271G уже можно приобрести в магазинах Ситилинк всего за 13 790 рублей.