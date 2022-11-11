Acer Мониторы

Acer привезла в Россию новый геймерский монитор. Сейчас его можно купить по отличной цене

Фархад

ACER nitro монитор01


Компания Acer запустила продажи нового игрового монитора Nitro KG271G в России.

Девайс предлагает безрамочный 27-дюймовый LCD-дисплей (IPS) с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), частотой обновления до 75 Гц, яркостью 250 нит и временем отклика в 1 мс.

Nitro KG271G также может похвастаться стильным корпусом, качественной цветопередачей, широкими углами обзора и высокой яркостью. На задней части монитора расположены два порта HDMI 1.4, VGA и 3,5-мм разъём для подключения наушников.

ACER nitro монитор

Среди прочих особенностей — поддержка технологии AMD FreeSync, встроенные динамики, а также защита зрения от синего свечения BlueLightShield, Flicker-less и Low dimming.

Новый монитор Acer Nitro KG271G уже можно приобрести в магазинах Ситилинк всего за 13 790 рублей.

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Комментарии

+4441
Carter_Mayers
FHD в 2022 году очень странное решение, такое было круто и модно в 2011-2012 годах. Размер кстати тоже, 27 дюймов тогда было по царски, сейчас же это вообще минимум самый будет
2 часа назад в 12:57
#
EDD
+106
EDD Carter_Mayers
Кому то просто не нужен телевизор перед хлебалом, им и такой размер достаточно)
час назад в 13:52
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+4441
Carter_Mayers EDD
Согласен, 32-34 дюйма это максимум для монитора, за которым и играть нормально и работать. Комп+ТВ не самая хорошая связка, даже если ТВ не дешёвый, ибо ограничения всегда так или иначе будут определенные, да и моник крутой за 100+ тысяч тоже, не всем далеко по карману и не всегда тоже имеет смысл
час назад в 14:28
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