Acer Spin 7

Компания Acer представила новый ноутбук-трансформер Spin 7, который обладает 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением Full HD и поддерживает 5G-соединение в миллиметровом диапазоне и на частотах до 6 ГГц. Ноутбук создан на базе процессора Snapdragon 8cx второго поколения и оснащен шарнирным соединением для поворота экрана на 360 градусов. Толщина устройства составляет 15,9 мм, а вес — 1,4 кг. Корпус выполнен из магний-алюминиевого сплава, выкрашенного в темно-синий цвет, отполирован и украшенным элементами золотистого цвета.
Snapdragon 8cx второго поколения обеспечивает длительное время автономной работы и постоянное подключение к интернету. Ноутбук работает под управлением Windows 10 Pro и способен продержаться без подзарядки несколько дней. Технология Windows Hello обеспечивает безопасный и быстрый вход в систему с помощью датчика отпечатков пальцев. К интернету можно подключаться через сотовую сеть 4G/LTE и 5G, не полагаясь на общедоступный Wi-Fi. Встроенный в вычислительную платформу 5G-модем Snapdragon X55 поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с.
Сенсорный экран Spin 7 покрыт слоем стекла Corning Gorilla Glass. В стекле используется антибактериальное вещество на основе ионов серебра, которое снижает скорость распространения широкого спектра бактерий.
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