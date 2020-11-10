























Компания Acer представила новую версию ультратонкого ноутбука Swift 5 с полным антибактериальным покрытием. Новинка отличается небольшим весом, современной начинкой, включая новые процессоры Intel Core одиннадцатого поколения (Tiger Lake) и выбором из двух цветовых решений: «туманный зелёный» (Mist Green) и «золотистый сафари» (Safari Gold).Антибактериальное покрытие нанесено на корпус, защитное стекло дисплея, клавиатуру, сканер отпечатков пальцев и прорезиненные ножки.14-дюймовый IPS-экран поддерживает разрешение Full HD и обеспечивает максимальное рабочее пространство благодаря тонким рамкам и соотношению дисплея к корпусу на уровне 90%.В ноутбуке Acer Swift 5 используются процессоры Intel Core одиннадцатого поколения, видеокарты NVIDIA GeForce MX 350 и твердотельный накопитель объёмом до 1 терабайта.Swift 5 обладает корпусом из магний-алюминиевого сплава, толщина ноутбука менее 15 мм, вес около 1 кг, а его 14-дюймовый экран защищён от царапин и падений стеклом Corning Gorilla Glass, но главной изюминкой новинки стало не это. На все поверхности нового Swift 5, включая корпус и клавиатуру, экран, петли, сканер отпечатков пальцев и фирменные стикеры, нанесено специальное антибактериальное покрытие, уничтожающее 99,9% микробов из перечней тестов JIS Z 2801 и ISO 22196. Порезиненные ножки ноутбука выполнены из специального материала с ионами серебра.14-дюймовый IPS-экран новинки окружён тонкими рамками, что позволило довести соотношение дисплея к корпусу до 90%. Swift 5 поддерживает разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) и 72-процентный охват цветового пространства NTFC.Ноутбук поддерживает новейшие процессоры Intel, может быть оборудован дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX 350, а для хранения рабочих файлов и коллекции мультимедиа предусмотрен SSD ёмкостью до 1 терабайта. В Swift 5 предусмотрено несколько режимов работы системы охлаждения, переключаться между которыми можно простым сочетанием клавиш. За теплоотвод отвечают две тепловых трубки и система петель, приподнимающая корпус над столом в открытом положении.Swift 5 оборудован скоростным двухдиапазонным модулем Wi-Fi 6, поддерживает протокол Bluetooth 5.0, а за передачу файлов при проводном подключении отвечают порты USB-C, Thunderbolt 4 и USB 3.2. Новинка поддерживает систему биометрической аутентификации Windows Hello.Ноутбук Acer Swift 5 появился на российском рынке по рекомендованной цене 89 990 руб.