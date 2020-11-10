Компания Acer представила новую версию ультратонкого ноутбука Swift 5 с полным антибактериальным покрытием. Новинка отличается небольшим весом, современной начинкой, включая новые процессоры Intel Core одиннадцатого поколения (Tiger Lake) и выбором из двух цветовых решений: «туманный зелёный» (Mist Green) и «золотистый сафари» (Safari Gold).
Антибактериальное покрытие нанесено на корпус, защитное стекло дисплея, клавиатуру, сканер отпечатков пальцев и прорезиненные ножки.
14-дюймовый IPS-экран поддерживает разрешение Full HD и обеспечивает максимальное рабочее пространство благодаря тонким рамкам и соотношению дисплея к корпусу на уровне 90%.
Swift 5 обладает корпусом из магний-алюминиевого сплава, толщина ноутбука менее 15 мм, вес около 1 кг, а его 14-дюймовый экран защищён от царапин и падений стеклом Corning Gorilla Glass, но главной изюминкой новинки стало не это. На все поверхности нового Swift 5, включая корпус и клавиатуру, экран, петли, сканер отпечатков пальцев и фирменные стикеры, нанесено специальное антибактериальное покрытие, уничтожающее 99,9% микробов из перечней тестов JIS Z 2801 и ISO 22196. Порезиненные ножки ноутбука выполнены из специального материала с ионами серебра.
14-дюймовый IPS-экран новинки окружён тонкими рамками, что позволило довести соотношение дисплея к корпусу до 90%. Swift 5 поддерживает разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) и 72-процентный охват цветового пространства NTFC.
Ноутбук поддерживает новейшие процессоры Intel, может быть оборудован дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX 350, а для хранения рабочих файлов и коллекции мультимедиа предусмотрен SSD ёмкостью до 1 терабайта. В Swift 5 предусмотрено несколько режимов работы системы охлаждения, переключаться между которыми можно простым сочетанием клавиш. За теплоотвод отвечают две тепловых трубки и система петель, приподнимающая корпус над столом в открытом положении.
Ноутбук Acer Swift 5 появился на российском рынке по рекомендованной цене 89 990 руб.
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Но смотрю на остальные ноуты, просто жопа какая-то и за 90₽ идите вы лесом.
Геймерские ноутбуки не трогаю, там отдельная каста людей, любящая всё разноцветное в подсветке, как карнавал.