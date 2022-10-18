Apple

Ад перфекциониста: iPhone 14 Pro плохо прилегает к зарядке MagSafe Duo

Фархад

iPhone 14 Pro MagSafe Duo

Владельцы беспроводного зарядного устройства MagSafe Duo недовольны увеличенным блоком камер на задней панели iPhone 14 Pro, из-за которого смартфон неплотно прилегает к поверхности аксессуара.

Судя по сообщениям на официальном форуме поддержки Apple, проблема распространяется только на 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, хоть он и заряжается, если прислонить его к поверхности девайса без чехла. От владельцев версии Pro Max таких жалоб не поступает. Интересно, что на сайте компании указана полная совместимость серии iPhone 14 с MagSafe Duo.

Увы, решение тут только одно — покупка другого зарядного устройства от стороннего производителя, или использование обычного кабеля MagSafe.

iPhone 14 Pro MagSafe Duo

Напомним, что ещё в прошлом году владельцы iPhone 13 Pro также жаловались на плохое прилегание к MagSafe Duo при использовании фирменных чехлов. Само зарядное устройство вышло в 2020 году. Оно позволяет одновременно заряжать iPhone и Apple Watch. К сожалению, Apple пока не торопится обновлять девайс и как-то решать проблему недовольных пользователей.

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Источник:
9to5Mac
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