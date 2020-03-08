Компания Adidas Japan только что выпустила загадочный тизер, в котором намекает на предстоящий анонс технологии GMR. Она создавалась при участии EA Sports FIFA & Jacquard от Google.
Благодаря развитию смартфонов носимые гаджеты для отслеживания активности, такие Nike+ и Adidas miCoach прекратили своё существование, поскольку их заменили приложения, смарт-часы и фитнес-браслеты.
Новая технология GMR, судя по всему, попытается занять новую нишу, поскольку этот трекер ориентирован на геймеров. Чип Google Jacquard, который вставляется в стельку футбольных бутсов, подключен к FIFA Mobile. Он используется для записи такой активности, как скорость и мощность удара. Трекер будет отслеживать результаты в реальной жизни и тем самым прокачивать вашу команду в FIFA Mobile Ultimate.
Если вы вдруг пропустили, то в конце тизера главный герой снимает маску, чтобы показать свою личность. Им оказывается Пауло Дибала, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Его карточка для FIFA Mobile войдет в комплект поставки Adidas GMR. Производитель обещает раскрыть все подробности 10 марта.
Благодаря развитию смартфонов носимые гаджеты для отслеживания активности, такие Nike+ и Adidas miCoach прекратили своё существование, поскольку их заменили приложения, смарт-часы и фитнес-браслеты.
蹴る。遊ぶ。つながる。— アディダス フットボール (@adidasFTB_jp) March 6, 2020
革新的な取り組みがもうすぐ始まる。発表は3月10日。
PLAY CONNECTED.https://t.co/52wKqpZtZf#adidasGMR pic.twitter.com/6dMc8ZPw7O
Новая технология GMR, судя по всему, попытается занять новую нишу, поскольку этот трекер ориентирован на геймеров. Чип Google Jacquard, который вставляется в стельку футбольных бутсов, подключен к FIFA Mobile. Он используется для записи такой активности, как скорость и мощность удара. Трекер будет отслеживать результаты в реальной жизни и тем самым прокачивать вашу команду в FIFA Mobile Ultimate.
Если вы вдруг пропустили, то в конце тизера главный герой снимает маску, чтобы показать свою личность. Им оказывается Пауло Дибала, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Его карточка для FIFA Mobile войдет в комплект поставки Adidas GMR. Производитель обещает раскрыть все подробности 10 марта.
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Достаточно выпустить стельки для спортивной обуви в которых есть чип отслеживания активности, а саму обувь и одежду пусть каждый выбирает вкусу.