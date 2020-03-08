Компания Adidas Japan только что выпустила загадочный тизер, в котором намекает на предстоящий анонс технологии GMR. Она создавалась при участии EA Sports FIFA & Jacquard от Google.Благодаря развитию смартфонов носимые гаджеты для отслеживания активности, такие Nike+ и Adidas miCoach прекратили своё существование, поскольку их заменили приложения, смарт-часы и фитнес-браслеты.Новая технология GMR, судя по всему, попытается занять новую нишу, поскольку этот трекер ориентирован на геймеров. Чип Google Jacquard, который вставляется в стельку футбольных бутсов, подключен к FIFA Mobile. Он используется для записи такой активности, как скорость и мощность удара. Трекер будет отслеживать результаты в реальной жизни и тем самым прокачивать вашу команду в FIFA Mobile Ultimate.Если вы вдруг пропустили, то в конце тизера главный герой снимает маску, чтобы показать свою личность. Им оказывается Пауло Дибала, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Его карточка для FIFA Mobile войдет в комплект поставки Adidas GMR. Производитель обещает раскрыть все подробности 10 марта.