Развитие экосистемы — тренд 2020 года. Посмотрите презентации Samsung в августе этого года и Huawei в феврале, на обеих говорилось о взаимодействии и передаче данных между устройствами.

Чем проще передавать файлы, тем лучше. бренды очевидно смотрят в сторону AirDrop от Apple. Минимум действий и возможность сделать это при слабом сигнале связи — вот к чему стремятся компании.

Чем AirDrop отличается от облака?

Казалось бы, к чему совершенствовать передачу данных, если есть облака? iPhone синхронизируется с iCloud, Android — с Google Фото. Снимки автоматически загружаются в облако и становятся доступны вам на всех устройствах.

AirDrop работает точнее. Технология использует для работы две сети — Bluetooth и Wi-Fi. Первую для создания одноранговой сети Wi-Fi между устройствами, вторую для передачи данных. Так вы можете отправить файлы конкретному устройству.

Вам не придется искать файл среди массы других, это займет в разы меньше места на диске — сплошь удобства. Их до недавнего времени испытывали строго юзеры экосистемы Apple. Это одна из причин не выходить за ее пределы и брать смартфоны, планшеты, компьютеры строго с яблоком на спинке, хотя конкуренты могли быть и лучше по характеристикам.

В 2020 году ситуация может измениться. У AirDrop появились альтернативы, а давно выпущенные (кто?) усовершенствовались. Собрали 5 лучших.

Huawei Share: хватит одного прикосновения

Совместима с: устройствами Huawei, поддерживающими технологию

Китайцы максимально близки к Apple. Только в их экосистеме соединение между устройствами устанавливается через NFC.

Достаточно приложить смартфон к ноутбуку, и вы сможете взаимодействовать. Технология активно совершенствуется. Недавно Huawei выпустила роутер, и соединить его со смартфоном компании также можно, приложив устройство к нему.

Но вернемся к взаимодействию между ноутбуком и смартфоном. С помощью Huawei Share вы сможете:

мгновенно обмениваться файлами между смартфоном и ноутбуком Huawei;

передавать содержимое буфера обмена: скопировать текст на смартфоне, а вставить на ноутбуке;

выводить на дисплей ноутбука экран смартфона;

управлять смартфоном с помощью ноутбука (листать страницы рабочего стола или открывать приложения с помощью компьютерной мыши).

Nearby Sharing: перекидывайте фотографии через браузер

Технология работает в сетях Wi-Fi и Bluetooth. Принцип тот же, что и в AirDrop — с помощью первой передаются файлы, с помощью второй создается связь между девайсами.

Совместима с: пока Android-смартфоны Google Pixel и Windows

В августе в десктопную версию Google Chrome была добавлена функция Nearby Sharing. С её помощью можно быстро отправлять файлы с компьютера на смартфон.

Оба гаджета должны быть в зоне покрытия Bluetooth и авторизованы в одном аккаунте Google. Вы можете отправить как обычную ссылку на сайт, так и тяжелый файл, вроде видео.

Полноценная версия Nearby Sharing еще не вышла. Функция находится в тестовом режиме и доступна на компьютерах Windows и смартфонах Google Pixel.

ShareDrop: выйдите за пределы экосистемы одного бренда

Совместима с: Android, iOS, Windows, macOS

Альтернатива AirDrop, предназначенная для людей, у которых не все устройства от Apple. С ее помощью можно перекинуть фотографию, например, с Mac на Android.

Для работы технологии все устройства должны находиться в одной сети Wi-Fi. После выполните четыре действия: 1) откройте на каждом из устройств любой браузер, 2) зайдите на сайт sharedrop.io, 3) вам отобразится список устройств с открытым сайтом, выберите нужное, 4) укажите, какие файлы хотите передать, и подтвердите действие.

И устройства разных брендов начнут работать как экосистема Apple.

SHAREit

Совместима с: Android, iOS, Windows, macOS

С помощью этого софта вы сможете передавать файлы с ПК на смартфон и со смартфона на ПК.

Схема та же. Вам нужно, чтобы оба устройства находились в одной Wi-Fi сети, и у них был включен Bluetooth. Вам откроется список доступных устройств, выберите подходящее и подтвердите передачу данных.

Кроме того, есть возможность передать файлы со смартфона на другое устройство через веб, не устанавливая приложение. Переключитесь на LTE и раздайте интернет компьютеру в режиме модема, принимающий должен перейти по полученной ссылке или отсканировать QR-код. Готово, файлы переданы.

«Ваш телефон»: принимайте звонки с компьютера

Android Samsung, Windows

Еще одна удобная возможность экосистемы Apple — уведомление о вызовах и возможность принимать их на Mac. На презентации Galaxy Note 20 компании Samsung и Microsoft рассказали о коллаборации и стремлении упростить взаимодействие между смартфоном Samsung и компьютером Windows с помощью приложения Microsoft «Ваш телефон».

Важнее скорее уведомление о входящем вызове. Телефон может быть в другой комнате или находиться в беззвучном режиме, а с новой функцией вы не пропустите звонок, сидя за компьютером.

Подобная возможность добавлена в «Ваш телефон». Вы можете ответить на вызов или сбросить его прямо на ПК на Windows 10. Кроме того, технология позволяет взаимодействовать с другими приложениями смартфона.

При запуске приложение открывается в отдельном окне, что способствует многозадачности и экономит время. Вы можете закрепить приложение Android для вашего телефона на панели задач Windows 10 или в меню «Пуск» для быстрого доступа. Так, фактически смартфон Samsung и компьютер с Windows будут работать как единое устройство.

Получается, экосистему Apple можно заменить. Единственное — эти приложения долго настраивать: скачивать, создавать аккаунты. В экосистеме Apple достаточно войти в Apple ID при первоначальной настройке. Так что конкуренты по-прежнему позади, хотя дистанция сократилась.





