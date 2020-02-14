AirPods - самые популярные беспроводные наушники в мире. Россия - не исключение. В период Киберпонедельника все места топ-3 самых популярных наушников заняли именно они - AirPods 2, AirPods Pro и AirPods 2 с беспроводной зарядкой.

Кажется, гарнитуры компании захватили сегмент беспроводных наушников. Разберемся, как именно.

Узнаваемый дизайн и сила бренда

AirPods - одни из первых беспроводных наушников в принципе. До Apple подобное реализовывали другие компании, но всерьез к сегменту начали относиться с сентября 2016 года, когда в Купертино представили свою беспроводную гарнитуру.

С того же времени аксессуары запомнили по названию, а не по сегменту. Так, при упоминании любых беспроводных наушников невольно возникает ассоциация с эйрподсами. При виде их или другой беспроводной гарнитуры у вас в ушах собеседник вполне может спросить: “О, это эйрподсы?” Тогда же они стали самыми узнаваемыми беспроводными наушниками и заставили ассоциировать с собой целый сегмент.

Продвинуть гарнитуру помог культовый бренд. Продукция Apple по умолчанию считается эталонной на старте продаж, продукция Apple по умолчанию качественная и надежная - ее выбирают без изучения характеристик из-за доверия бренду. В совокупности эти факторы продвинули устройства нового сегмента, пока к другим моделям относились сомнительно.

Мемы и продвижение в медиа

iPhone — бесспорно самые обсуждаемые смартфоны в сети в эпоху Android и iOS. Мемы, нарезки с презентаций, цитаты топ-менеджеров — все это моментально разлетается по интернету и заполняет наши рекомендации и новостные ленты.

Странный дизайн, функции ради флешмобов, вроде анимоджи и слоуфи - все это приковывает внимание к продукту и продвигает в соцсетях без помощи рекламы. Шутки про «революционный» цвет корпуса в iPhone 7, удлиненный экран в iPhone 5 и камер пошли именно из-за этого.

AirPods - не исключение. Прежде всего наушники узнаваемы тем, что их легко потерять, а новый наушник стоит от 4 тысяч рублей. Эйрподсы держатся в ушах ненадежно. Проблема была особенно видна на фоне проводных наушников, которые всегда висели на шее.

Сразу после выхода эйрподсов в продажу в 2017 году в сети появились истории о потере наушников. Тогда же начали распространяться первые мемы с наушниками.

Масштаб проблемы и обеспокоенности людей отобразил художник Пабло Рохат из Сан-Франциско. Он сделал наклейки в виде наушника и раскидал их по городу, а фото и видео с ними выложил у себя в Инстаграме. История разлетелась по медиа и соцсетям. Пост с фотографиями набрал более 50 тысяч лайков, а видео — 200 тысяч просмотров, комментариев были сотни.

Удобство

Благодаря узнаваемому дизайну наушники легко распознать с больших экранов или в инстаграм-аккаунтах у знаменитостей. И важно, что гарнитура ловко обходит так называемый ambush-маркетинг. Например, когда на чемпионате мира по футболу 2018 года игроки носят брендовые одежду или устройства с заклеенным логотипом, потому что марки не являются официальными спонсорами турнира. В случае с AirPods заклеивать ничего не придется, их логотип - сам дизайн.

Ни одно устройство Apple не стремится быть лучшим в чем-то одном. Вместо этого они предлагают набор оптимальных характеристик, чтобы быть максимально универсальными. Беспроводные наушники - исключение.

Можно смело сказать: все модели AirPods - самые удобные и бескомпромиссные по дизайну наушники. Внешне они напоминают проводные затычки, в 2020 году это классический корпус для TWS-гарнитуры и самый нейтральный вариант. У условных Galaxy Buds и Sony WF-1000XM3 дизайн непривычный, поэтому в ушах они могут смотреться вызывающе.

Но даже если отвлечься от эстетики и поговорить только про удобство, эйрподсам нет равных. Методом исключения: Xiaomi Mi AirDots непонятно, как вставлять в уши, Sony WF-1000XM3 тяжелые, Beats Powerbeats Pro с дополнительными креплениями не для всех. Samsung Galaxy Buds, Bose SoundSport Free и Sennheiser Momentum - с дизайном на любителя.

Футляр также оптимален для наибольшего количества людей. Он миниатюрный, легко помещается в карман верхней одежды, наушники расположены так, что пользователю интуитивно понятно где левый, а где правый. В Huawei FreeBuds Lite, например, они расположены крест накрест, и на первый взгляд непонятно, где какой лежит.

Синхронизация с iPhone

В топе популярных брендов вместе с Apple находятся Xiaomi, Samsung, Vivo и Honor. Но помимо числа продаж, важно учитывать, какой сегмент у этих марок самый популярный. В топ самых продаваемых моделей из Android-смартфонов пропадают преимущественно модели начального ценового уровня. Логично, что компании накручивают число продаж именно с их помощью.

Если взять смартфоны среднего и флагманского ценовых уровней, то по числу продаж с отрывом будет лидировать Apple. А аудитория беспроводных наушников - именно люди с такими мобильными устройствами. Покупка гарнитуры за полцены смартфона - абсурд.

В этой ситуации Apple создала идеальные условия для продаж AirPods и Beats. Синхронизировать их с iPhone максимально просто. Когда вы открываете кейс или нажимаете на кнопку питания, на экране появляется анимация с цифровой кнопкой сопряжения. Когда вы включаете наушники, на дисплее отображается та же анимация, с процентом заряда.

Другие наушники подключать менее удобно. Выбрать их можно только в разделе настроек Bluetooth, для сопряжения надо зажать кнопку питания. Посмотреть процент заряда проблематично. Выбирая AirPods или Beats, вы выбираете удобную работу смартфона и наушников в связке.

У других брендов таких возможностей нет. Apple не дает разработчикам доступ к API и не дает реализовать подобное подключение и отображение состояния наушников. А без этого аксессуар кажется неполноценным, с урезанным набором функций.

Apple снова вывезла на знании запросов пользователей и эталонной маркетинговой политике. iPhone XR не лучший в мире ни в чем, и это самый популярный смартфон на рынке. У AirPods проблемы с качеством звука, и это снова самый популярный продукт в сегменте.

Компания из Купертино лучше конкурентов знает, что хотят пользователи. Пока это так, Apple останется на вершине по доходам, даже не соревнуясь с оппонентами по характеристикам.





