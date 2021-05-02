AirPods 3 покажут в ближайшие недели. Вместе с наушниками нового поколения Apple представит новый тариф подписки на Apple Music с поддержкой HiFi. Об этом сообщает MacRumors. 

Новый тариф в Apple Music будет стоить $9,99, столько же, сколько и текущий. Это ответ Spotify. Ранее конкурент Apple Music представил новый тариф с поддержкой звука HiFi. 

Третье поколение AirPods заменит собой классические AirPods 2, вышедшие в 2019 году. Ожидается, что они позаимствуют дизайн AirPods Pro, однако лишатся съемных амбюшур и активного шумоподавления.  

Точная дата презентации неизвестна. 7 июня Apple проведёт конференцию для разработчиков WWDC. Вероятно, анонс состоится в ее рамках. Кроме того, компания может представить новое устройство без презентации. Так было с AirPods Pro и Max. 

Ранее мы протестировали AirPods Max и выяснили, насколько удобно пользоваться наушниками весом почти полкилограмма и что случится с тканевой обивкой в процессе эксплуатации. 


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