AirPods 4 выйдут в двух версиях совсем скоро

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня Power On рассказал о планах Apple по выпуску двух новых моделей AirPods в следующем месяце. Спойлер: они заменят AirPods 2 и AirPods 3.Напомним, Apple всё ещё продаёт AirPods 2-го поколения (с 2019 года) в качестве самых доступных TWS-наушников бренда. Зачастую их сливают по $89. Также компания предлагает AirPods 3-го поколения с более современным дизайном, пространственным звуком и некоторыми другими улучшениями. Эта модель оценивается в $179 долларов.По словам Гурмана, AirPods 4-го поколения заменят эти две модели. Они даже выглядеть будут одинаково, но более дешёвая версия не получит функцию активного шумоподавления. При этом вторая новинка будет уступать AirPods Pro 2-го поколения, которые получат обновление немного позже. Подробностей о спецификациях пока нет, но есть вероятность, что младшая версия лишится батареи в кейсе, как это было с Beats Solo Buds.Ждём, что Apple представит новые AirPods вместе с iPhone 16 в сентябре.