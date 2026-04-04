AirPods Max 2 невозможно отличить от предыдущей модели

Специалисты iFixit провели разборку наушников AirPods Max 2 и пришли к выводу, что по своей внутренней конструкции они почти не отличаются от модели первого поколения, выпущенной в 2020 году. Единственным заметным изменением стал новый чип H2, который заменил чип H1, а также зарядный порт USB-C вместо Lightning. Найти другие внешние отличия невозможно: идентифицировать новую модель получится лишь по артикулу, скрытому за амбушюрами.

Эксперты iFixit обнаружили, что компания Apple не стала менять компоновку внутренних компонентов. Габариты и ёмкость аккумуляторов также остались прежними. Кроме того, в новых наушниках сохранилась проблема скопления конденсата внутри чашек, на которую жаловались в тропических странах пользователи первой ревизии. Apple не предложила никакого конструктивного решения этого недостатка.С одной стороны, оригинальные AirPods Max были достаточно ремонтопригодными: по словам специалистов iFixit, в руках опытного мастера они способны прослужить долгие годы. С другой стороны, компания Apple так и не опубликовала официальные мануалы по замене комплектующих и не запустила в продажу запчасти для ремонта. Это существенно затрудняет обслуживание наушников в домашних условиях даже при наличии у пользователя необходимых навыков.В iFixit также отметили, что наушники остаются сложными для разборки из-за обилия клея и отсутствия стандартных креплений. Несмотря на смену поколений, сохранился прежний подход к ремонтопригодности: устройство по-прежнему требует для вскрытия специальных инструментов и навыков. Эксперты назвали апгрейд AirPods Max 2 минорным, подчеркнув, что компания сосредоточилась на программных улучшениях, а не на аппаратной эволюции.