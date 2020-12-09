





Согласно техническим характеристикам Apple, новые наушники AirPods Max не оснащены чипом U1 для сверхширокополосной связи. Не стоит его путать с H1, который отвечает за звук.Впервые чип U1 дебютировал в модельном ряду iPhone 11. Он позволяет улучшить пространственное восприятие. Расстояние между двумя устройствами, поддерживающими широкополосную связь, можно точно измерить, вычислив время, необходимое для прохождения радиоволны между ними намного точнее, чем Bluetooth LE и Wi-Fi.Apple непоследовательно внедряет чип U1. К примеру, он появился в сериях смартфонов iPhone 11 и iPhone 12, а также в Apple Watch 6 и HomePod mini, а iPhone SE второго поколения, Apple Watch SE и планшеты iPad 2020 года чип не получили. Также стоит отметить, что компания еще не выпустила Mac с поддержкой технологии Ultra Wideband.Использование сверхширокополосной связи в устройствах Apple пока было ограничено функцией направленного AirDrop в iOS 13 и более поздних версиях. Компания пообещала более интересные сценарии в будущем. Одним из них может стать взаимодействие с неанонсированными трекерами AirTags. По словам аналитика Минг-Чи Куо, они будут поддерживать технологию Ultra Wideband, а это позволит пользователям довольно точно определять местонахождение потерянных предметов.