AirPods — бесспорно культовые наушники. При этом, они неидеальные.

Устройство запоминается не только по плюсам, но и по минусам, как iPhone 4 с битым стеклом. Если выделить главный недостаток AirPods, им окажется низкое качество звука или ненадежная фиксация в ухе. Скорее всего, недостаток номер один — именно посадка наушников. Признайтесь, за время пользования вас посещала хотя бы одна из этих навязчивых мыслей.

Наушник выпадет и потеряется

Эйрподсы держатся в ушах ненадежно, это факт. Первое и второе поколение наушников — вкладыши. А без амбушюров настроить посадку в ушном канале под себя нельзя. Минус вкладышей — они подходят не каждому уху, поэтому у некоторых пользователей они выпадают моментально.

Масштаб проблемы и обеспокоенности людей отобразил художник Пабло Рохат из Сан-Франциско. Мужчина сделал наклейки в виде наушника и раскидал их по городу, а фото и видео с ними выложил у себя в Инстаграме. История разлетелась по медиа и соцсетям. Пост с фотографиями набрал более 50 тысяч лайков, а видео — 200 тысяч просмотров, комментариев были сотни.

Трудно избавиться от страха потерять наушник. Нося аксессуары, приходится постоянно их поправлять и не трясти сильно головой. Проходя мимо ливневой канализации, в метро в час-пик или снимая шапку — при этих сценариях вы явно хоть раз вспоминали про свои полностью беспроводные наушники в подобных ситуациях. Потому что если они выпадут и пропадут, придется снова хорошо раскошелиться — у второго поколения один наушник стоит 4 тысячи рублей, у AirPods Pro — около 6 тысяч.

Наушник разобьется

Причина та же, следствие другое. Корпуса моделей AirPods выполнены из пластика — легкого, но хрупкого материала. При падении на твердую поверхность, вроде кафеля или мраморного покрытия, вряд ли они останутся целыми.

Личный опыт: знакомый уронил один наушник на кафель, аксессуар разлетелся на мелкие кусочки. Итог: наушник может не потеряться, но толку от него уже не будет.

Вы станете хуже ориентироваться в окружающей среде (в случае с AirPods Pro с шумоподавлением)

Фишка нового поколения AirPods — активное шумоподавление. С ним вы не будете слышать окружающую среду. Обратная сторона — с шумоподавлением сложнее ориентироваться в местности. Особенно заполненной людьми, где бдительность особенно важна.

Лучший сценарий использования шумоподавления — в вагоне метро или автобусе, где вы стоите или сидите. Ходить в прошках с шумоподавлением в метро в час-пик или по людной улице — значит постоянно оглядываться по сторонам и двукратно увеличивать внимательность, потому что звуки окружающей среды почти не слышны.

А вдруг собеседник в AirPods вас не слышит

А еще пользователи эйрподсов любят не вынимать наушники во время разговора. Во-первых, первые два поколения хорошо пропускают звук окружающей среды благодаря типу наконечников — вкладыши. Причины тому целых. Во-вторых, это полноценный аксессуар, украшающий внешний вид пользователя. В-третьих, наушники легкие и почти не чувствуются в ухе.

В-четвертых, вытаскивать TWS-гарнитуру из ушей часто неудобно или просто лень. Доставать чехол, вынимать наушники по-одному, класть его в сумку (если нет верхней одежды, кейс вряд ли поместится в карман и не будет выпирать) — проще поставить музыку на паузу.

Проблема в другом — собеседник не знает, что у вас выключена музыка. При общении может появиться впечатление, что человек в эйрподсах не слушает вас и занимается своими делами. То есть, ему неинтересно, и вы навязываетесь. Если не хотите причинить человеку неудобство, снимите гарнитуру или хотя бы скажите, что не слушаете музыку.

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Высокая вероятность потери — обратная сторона TWS наушников. Подумайте об этом перед покупкой гарнитуры — убедитесь, надежно ли они фиксируются в ухе.

Впрочем, проблема решается в по-другому — покупкой другой модели наушников. Если вы беспокоитесь, что эйрподсы выпадут, лучшим вариантом для вас будут Beats Powerbeats Pro. Они надежно фиксируются благодаря специальным дужкам.

Противовес — Powerbeats Pro не так узнаваемы, как эйрподсы, а из-за креплений уши могут устать спустя час ношения.

Поэтому выбирайте — либо эйрподсы с эстетичным и узнаваемым дизайном, либо наушники другого бренда и удобство пользования.





