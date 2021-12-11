В магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах компании появится инструмент, позволяющий обновить AirPods Pro до последней версии. Об этом сообщает MacRumors.

Новый инструмент станет доступен сотрудникам с 13 декабря. Он предоставляет им доступ к Apple Service Toolkit 2. Причина его появления — в процессе апдейта наушников может произойти сбой, и установить новую версию прошивки будет сложно.

В этом случае пользователи всех устройств, кроме iPhone, iPad и iPod. девайс автоматически обновляется при сопряжении с iPhone или iPad, на Android такой возможности нет.

Согласно информации MacRumors, инструмент совместим с AirPods Pro. Насчет других моделей наушников Apple неизвестно.

Напомним, Apple недавно выпустила прошивку 4.2 для всех моделей AirPods, пользователи могут проверить ее наличие, перейдя в «Настройки» → Bluetooth, нажмите на букву «i» рядом с аксессуаром в списке подключенных устройств и найдите строку «Версия ПО».





