



Когда речь заходит о гаджетах для дома, меня не перестает удивлять, насколько быстро и аккуратно в наши дома проникли умные технологии. Казалось бы, еще совсем недавно система умный дом ассоциировалась с безумно дорогими техническими проектами, необходимостью прокладки инженерных коммуникаций, сложной настройкой и обслуживанием. А уже сейчас я могу голосом узнать погоду и попросить Яндекс.Станцию прочитать новости, выключить в спальне свет и включить воткнутый в умную розетку торшер в гостиной, потом запустить уборку роботом-пылесосом и многое-многое другое. Однако помимо удобства и комфорта выполнения всевозможных повседневных сценариев, нельзя также забывать и о безопасности. В этот момент мы невольно задаем себе вопрос: а можно ли доверять настолько простым в установке и использовании гаджетам? На горизонте у меня маячит ремонт в своей квартире, так что разобраться с этим вопросом я решил не только ради выпуска полезной для читателей статьи, но также и для своего будущего жилища.











Нам предложили протестировать систему безопасности Ajax, которая с 2011 года присутствует на рынке и успела хорошо себя зарекомендовать. А главное, это не очередной производитель, закупающий безымянные гаджеты-болванки в Китае для последующего брендирования своей торговой маркой. Важное преимущество Ajax в их собственных разработках, регулярных внешних аудитах и партнерстве с охранными предприятиями. В частности, производитель использует технологию радиосвязи Jeweller с многоуровневой защитой, которая была разработана с нуля именно для этих систем безопасности. Система работает под управлением устойчивой к вирусам и кибер-атакам операционной системой OS Malevich.



Для безопасности системы в каждом устройстве используется уникальный идентификатор, исключающий подмену датчиков и устройств, переключение частот, чтобы противостоять глушению и шуму в эфире, шифрование радиопередачи, использующее алгоритм с плавающим ключом, четыре канала связи для отправки сигналов тревоги (Ethernet, 2G, 3G и Wi-Fi) и опрос работоспособности датчиков с периодом от 12 секунд. Подробнее обо всех использующихся программных и аппаратных технологиях советую прочитать на сайте производителя, там очень подробно и наглядно описаны преимущества, которые должны стать хорошей базой, чтобы рассматривать к покупке продукты Ajax.







На выбор можно взять один из трех стартовых наборов черного или белого цвета и дополнить их вспомогательными гаджетами. В StarterKit входит централь управления Hub с поддержкой сетей 2G и Ethernet, датчик движения MotionProtect, датчик открытия окон/дверей DoorProtect и карманный брелок управления с тревожной кнопкой SpaceControl. В StarterKit Plus — хаб из комплекта (Hub Plus) уже поддерживает сети 3G, имеет второй слот для сим-карты и может работать по Wi-Fi, а также поддерживает больше сценариев, устройств и камер видеонаблюдения, что позволяет использовать его для защиты более крупных объектов. Самый дорогой StarterKit Cam поддерживает фотоверификацию. Набор содержит новый датчик движения с фотокамерой MotionCam, с помощью которого пользователи получают моментальные уведомления при определении движения, а также серию анимированных фотографий, что позволяет исключить ложные тревоги и вызовы охранных групп. Важный момент — MotionCam разработан для контроля безопасности, а не личной жизни пользователей. Датчик движения не делает фото по запросу — только при тревоге. Все данные шифруются при передаче и хранении, а кроме того, команда Ajax специально разработала новый радиопротокол Wings для передачи графических данных. Он позволяет за считанные секунды отправлять изображения на хаб на расстояние до 1700 метров и обеспечивает рекордную энергоэффективность — батарейки в датчике работают до четырех лет. В комплекте также идёт Hub 2, который и поддерживает новые датчики движения с фотокамерой. А вот конфигурация с видеонаблюдением в ассортименте Ajax пока не представлена, так как они не разрабатывают камеры. Впрочем, производитель не игнорирует эти потребности пользователей и позволяет купить камеры сторонних производителей, которые способны полноценно интегрироваться в систему безопасности. На данный момент в систему можно интегрировать камеры и регистраторы Dahua, Hikvision, Univiev, Safire и любые другие с поддержкой RTSP.



Дальнейшее оснащение системы безопасности зависит от потребностей пользователей и особенностей охраняемого объекта. Например, для загородных домов с пристройками, больших офисов и производств можно взять ретранслятор сигнала ReX. А также докупить датчики движения, открытия дверей и окон, разбития стекла. В загородных домах имеет смысл дополнить систему уличным модулем MotionProtect Outdoor — благодаря двухэтапному алгоритму LISA датчик может игнорировать животных, птиц и качающиеся на ветру деревья, чтобы лишний раз не беспокоить хозяев. В дополнение к датчикам можно приобрести домашнюю или уличную сирену, которая отпугнет злоумышленников громким звуком и поможет привлечь внимание соседей. Впрочем, не обязательно сразу тратиться на полный комплект устройств. Добавление новых гаджетов происходит очень легко и быстро, так что можно постепенно в комфортном для себя режиме покупать новые датчики и подстраивать Ajax под свои нужды.

Не менее важными в системе безопасности считаются датчики пожара и протечек. FireProtect регистрирует резкое повышение температуры, превышение граничной температуры и задымление, а FireProtect Plus также определяет наличие бесцветного и чрезвычайно токсичного угарного газа, что может спасти жизнь в критической ситуации. Датчик LeaksProtect реагирует на протечку воды. Это поможет вовремя обнаружить прорыв трубы, протечку стиральной или посудомоечной машины, чтобы как можно быстрее отреагировать и не затопить соседей. Также датчик не требует установки и способен сообщить пользователю, когда вода высохнет. Кроме того, у Ajax есть умная розетка и два вида реле (силовое и слаботочное).

Для управления системой могут использоваться пульт-брелок SpaceControl и настенная цифровая панель KeyPad. Также есть миниатюрная тревожная кнопка / пульт управления сценариями Button, которая теперь поддерживает два режима: тревога и управление устройствами автоматизации. В один клик можно активировать определенный сценарий, например, одновременно выключить освещение, запереть двери и окна, открыть гаражные ворота. Однако больше всего возможностей предлагает пользователям мобильное приложение Ajax Security System для iOS и Android. С его помощью можно просматривать список событий в ленте уведомлений, узнавать о срабатывании сигнала тревоги с помощью push-уведомлений (а также смс или звонка), контролировать показатели устройств в любое время, получать напоминания о постановке и снятии с охраны при выходе из дома, а также в любой момент менять конфигурации устройств. Само приложение сделано максимально простым и интуитивно понятным, так что разобраться с ним и полноценно пользоваться смогут даже те, кто раньше не имел дел с охранными системами. При этом не нужно обманываться этой легкостью и дружелюбностью, на самом деле Ajax — очень мощное профессиональное защитное решение, которое можно подстраивать под свои запросы.

В частности, можно настраивать группы пользователей и давать им разные права доступа. Некоторые могут только получать уведомления и сигналы тревоги, а определённые пользователи будут иметь доступ к управлению и настройке системы, а также программировать сценарии автоматизации. На последнем стоит остановиться подробнее. Сценарии Ajax позволяют сократить количество рутинных действий, а устройства автоматизации Socket, WallSwitch, и Relay вместе с домашними электроприборами образуют единую экосистему. Например, это может быть автоматическое включение ночного режима (автоматическая постановка под охрану периметра дома), система антипотоп с перекрытием воды при тревоге датчика протечки, освещение территории при проникновении или имитация присутствия с использованием освещения и работы аудиосистемы, обогрев по графику для снижения расходов на отопление, обесточивание вероятной причины возгорания при пожарной тревоге и так далее. Кроме того, в зависимости от потребностей пользователи могут выбрать один из трех уровней безопасности. Из коробки работает «Режим умной защиты» — когда система держит постоянную связь с облачным сервером и в режиме реального времени отчитывается о своей работе и угрозах на смартфон владельца push-уведомлениями об инцидентах и событиях. Второй уровень — «Режим полной автономной защиты», в котором используется SIM-карта (нужно подобрать наиболее подходящий тариф у оператора) и тогда Ajax сможет посылать уведомления в SMS и с помощью звонков пользователю, чтобы не пропустить ничего важного, если вдруг дома пропадет интернет. Самый мощный уровень — «Режим профессиональной защиты», когда Ajax связана с пультом охранной компании и отправляет сигналы тревоги одновременно на телефон владельца и в охранную фирму. Ajax принимают на пульт 1129 охранных компаний по всему миру, например, в России это «Дельта», «Крона», «Arkan», «Волкодав» и другие.



Ajax — беспроводная система. Все датчики работают на комплектных батарейках до 7 лет ((благодаря энергоэффективности протокола Jeweller)), а хаб хоть и требует подключение к сети, но в случае перебоев с электричеством способен до 16 часов работать автономно. А при потере питания все пользователи сразу же получают соответствующие уведомления. Монтаж максимально легкий и быстрый, для установки системы почти не требуются инструменты. Например, это актуально для съемного жилья, когда может не быть возможности много сверлить или штробить стены, и хотелось бы забрать систему с собой после переезда. В приложении есть инструкции по самостоятельному монтажу, но даже если любой человек легко справится с установкой и настройкой, производитель все-таки рекомендует обратить к специалистам. Например, чтобы правильно расположить датчики движения с учетом расположения зеркал, кондиционера или камина. Работа займет немного времени и услуга не очень дорогая, зато можно быть уверенным в отсутствии ложных срабатываний или слепых зон из-за неправильной установки.





Если говорить о практической реализации и стоимости решений, возьму в качестве примера двухкомнатную съемную квартиру, в которой сейчас живу. Если не стоит задача построить себе Форт-Нокс, для знакомства с системой будет достаточно стандартного StarterKit набора стоимостью 14 990 рублей, а позже его всегда можно дополнить необходимыми датчиками. Если же требуется получить систему с максимальным уровнем защиты — цена вопроса будет совсем другой. В двушку, как на планировке, понадобятся следующие устройства: Hub 2 — новая централь с поддержкой датчиков с фотокамерой MotionCam, DoorProtect (4x) — датчики открытия (на входную дверь, 2 окна и балкон), MotionCam — датчик движения c камерой (в коридор, нацелить на входную дверь), MotionProtect (2x) — датчик движения (в гостиную и спальню), SpaceControl (2x) — брелок управления системой, HomeSiren — домашняя сирена, LeaksProtect (3x) — датчики протечки (в ванную, туалет и на кухню), FireProtect — датчик пожара (на кухню). Общая стоимость этого набора для двухкомнатной квартиры составит 51 440 рублей.



В итоге Ajax оставил у меня исключительно приятные впечатления. Если раньше я 50/50 думал насчет системы безопасности у себя дома, то теперь склоняюсь к тому, чтобы все-таки ее использовать. Едва ли на максимальном уровне с услугами охранного предприятия, но все-таки дополнительная безопасность не повредит. К тому же, мне очень понравилось, насколько легко Ajax монтируется, настраивается и расширяется дополнительными датчиками. Эта система подкупает с самого начала, уже по стильной и аккуратной упаковке и отличному промышленному дизайну, а закрепляет приятное впечатлением тем, насколько просты в использовании оказались все те серьезные технологии безопасности, которые скрываются за стильной и дружелюбной внешностью.

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