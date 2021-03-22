Житель Таиланда попал в курьёзную ситуацию — он думал, что покупает в интернет-магазине iPhone 7, а ему прислали увеличенную реплику этого устройства в форме письменного стола.
Издание Oriental Daily пишет, что мужчина оформил заказ по ошибке. Он ориентировался только по фотографиям и цене и не вникал в подробности из описания товара, поэтому не осознавал, что покупает стол, а не смартфон. По снимкам сложно определить габариты товара, а внешне этот стол действительно очень похож на iPhone.
Такие столы выпускает корейская компания your10×10. Она попыталась очень точно сымитировать гаджет, разве что выдвижной ящик выглядит непропорционально крупнее слота для SIM-карты.
Мужчину не смутило то, что на «айфоне» лежат книги, стоят наушники и напитки, а в лоток SIM-карты поместился ноутбук. Вероятно, он подумал, что это просто сюрреалистичные образы (что не редкость в азиатской рекламе). Если бы он зашёл в инстаграм-аккаунт your10×10, то всё бы встало на свои места — там показано, как этот стол вписывается в домашний интерьер.
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