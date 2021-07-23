Производитель аксессуаров Nomad запустил предварительные заказы на кожаные чехлы для внешнего аккумулятор MagSafe от Apple. Аксессуары защитят гаджет и придадут ему наиболее эстетичный внешний вид.
Напомним, Apple представила свой внешний аккумулятор с магнитным креплением MagSafe для модельного ряда смартфонов iPhone 12 на прошлой неделе. Его стоимость составляет 9 490 рублей. Это простой и удобный способ продлить время автономной работы своему мобильному устройству. Батарейный блок доступен только в белом цвете. Подробно о нем мы рассказали тут.
Nomad предлагает кожаные чехлы в черном и тёмно-коричневом (Rustic Brown) цвете. Ценник одного такого аксессуара — 35 долларов. Чехлы очень плотно прилегают к внешней стороне аккумулятора MagSafe с помощью специального крепления. Старт продаж намечен на 20 ноября, а если оформить предзаказ можно получить скидку 5 долларов.
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