28 ноября в 10:59 закончится Черная пятница на AliExpress. Основные покупки уже сделаны, но еще есть время добрать полезных мелочей. Например, в автомобиль. 

Собрали самые интересные лоты. 

Наклейка на дверь

Цена: 44 руб. вместо 88 руб.

Клеится на зеркало заднего вида. Это обычный стикер, отражающий свет. Не требует питания. Стикер водонепроницаемый, длительный срок службы. Доступны пять цветов: красный, желтый, белый, синий, желтый. 

Светодиоды для дверей 

Цена: от 93 руб. вместо 154 руб.

Это светодиодные огни, устанавливающиеся на дверь автомобиля. Они крепятся на внутреннюю часть двери возле замка и при открывании подсвечиваются. Питание от батарейки CR2032, докупается отдельно, размер — 28 х 8 мм. Доступны четыре цвета. 

Очиститель воздуха в салоне 

Цена: 3117 руб. вместо 4795 руб.

Компактный девайс от бренда Baseus. Полностью очищает и освежает воздух за 3 минуты в седане и за 5 минут в SUV. Работает от USB. 

Чехол на сиденье с подогревом

Цена: от 761 руб. вместо 1087 руб. 

Можно выбрать конкретный автомобиль и под цвет салона — черный, серый или коричневый. Работают нагреватели от прикуривателя, Достаточно будет одного разъема, от него идут два переключателя.

Смарт-насадка на руль

Цена: 14 132 руб. вместо 20 480 руб. 

Насадка на рулевое колесо с OLED-экраном. На него выводятся скорость авто и данные о состоянии двигателя. Насадка совместима с любым авто. Она оснащена переключателями, позволяющими менять режимы отображения информации. 

Зарядное устройство со светодиодным дисплеем и двумя разъемами 

Цена: 90 руб. вместо 121 руб.

Прикуриватель показывает мощность, с которой заряжается устройство. Показатель отображается между разъемами. Порты — два USB-A. 

Подсветка для багажника с поворотниками 

Цена: 329 руб. вместо 439 руб.

Подсветка выполняет функцию поворотники — отображает направление автомобиля. Помимо этого, она дает дополнительное освещение. Цвет — RGB. 

Корзина для мусора

Цена: 461 руб. вместо 837 руб.

Ее фишка — изоляция от проникновения запахов. Мусор можно хранить долго, если нет возможности его выбросить. Материал — алюминиевый сплав и АБС-пластик, емкость — 500 мл. 

Автомобильный держатель для телефона на магните

Цена: от 344 руб. вместо 981 руб. 

Магнит — главная фишка устройства, смартфон надежно закрепится, а боковые грани не поцарапаются при резких скачках автомобиля. Материал — пластик. Устойчив к жаре и холоду. Допустимый диапазон температур — от -20 до 65 градусов по Цельсию. Ширина регулируется, аксессуар подойдет почти любому мобильному устройству от габаритного Huawei P40 Pro+ до миниатюрного iPhone 12 mini. 

Автомобильное беспроводное зарядное устройство 

Цена: 381 руб. вместо 778 руб.

Такой же держатель, но уже с беспроводной зарядкой стандарта Qi. Крепится на лобовое стекло с помощью присоски или вентиляционную решётку. Это быстрая беспроводная зарядка, максимальная мощность - 10 Ватт. 

Магнитное автомобильное беспроводное зарядное устройство для новых моделей iPhone

Цена: 1459 руб. вместо 3039 руб.

Альтернатива MagSafe. Подходит iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Только она крепится в салоне, так размещать устройство надежнее и удобнее, чем в случае с использованием классической MagSafe и обычного держателя. Единственное - скорость будет ниже, чем у оригинальной MagSafe, потому что Apple ограничила в скорости все сторонние аксессуары. За сохранность устройства переживать не стоит, стандарт беспроводной зарядки - Qi. 



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