На AliExpress начинается распродажа «Охота на тренды». В ее рамках на площадке будут снижены цены до 50% на товары во всех категориях.

Сейл делится на два этапа:

Разогрев: с 05.03 11:00 МСК по 08.03 10:59 МСК. Лучшее время, чтобы спокойно выбрать интересующие товары, оценить их необходимость для себя и добавить в корзину. Распродажа «Охота на тренды»: с 08.03 11:00 Мск по 12.01 10:59 МСК. В этот период стоит как можно быстрее оформить заказ, чтобы товары не закончились. А еще можно докупить полезных мелочей.

Основные страницы распродажи:

Промокоды для увеличения скидок (начнут действовать с с 8 марта 11:00 МСК):

NASTILE — скидка 100 руб. на товары от 1200 руб.

ALIVMODE — скидка 150 руб. на товары от 2000 руб.

ONLYTRENDS — скидка 300 руб. на товары от 4000 руб.

TRENDALI — скидка 500 руб. на товары от 5500 руб.

KTOVMODE — скидка 800 руб. на товары от 8800 руб.

ALIVTRENDE — скидка 1000 руб. на товары от 12 000 руб.

TRENDWATCH — скидка 1300 руб. на товары от 17 000 руб.

WOWTREND — скидка 1700 руб. на товары от 24 000 руб.

Мы поможем вам с выбором. В этой подборке собрали интересные и полезные товары для кухни ценой не выше 1000 рублей.

Гравитационная мельница для соли, перца и других приправ

Цена: 956 руб. вместо 1648 руб.

Фишка этого прибора — встроенный двигатель. Благодаря нему вам не нужно применять усилия в процессе добавления специй. Работает на AAA батарейках, поэтому мельницу не нужно заряжать от розетки.

На корпус добавлена подсветка, чтобы лучше видеть, куда попадут специи. Размер корпуса — 20 х 6 см, материал — керамика. Резервуар для специй прозрачный, вы увидите, когда они будут заканчиваться.

Распылитель для оливкового масла и уксуса

Цена: 811 руб. вместо 1248 руб.

Позволит лучше дозировать масло или уксус и распределять их более равномерно. Механика использования простейшая: откручиваете пульверизатор, наливаете жидкость, закрываете и распыляете на еду.

Внешне прибор также эстетичный. Материал — металл, цвет серебристый. С таким корпусом он впишется в интерьер кухни к другим металлическим столовым приборам.

Термос с экраном на крышке и отображением температуры

Цена: 730 руб. вместо 924 руб.

Сохранит температуру вашего напитка и отобразит ее на сенсорном HD-дисплее. Это предотвратит появление ожогов при употреблении горячего напитка.

Емкость термоса — 500 мл, материал оболочки — нержавеющая сталь. Предлагается 11 цветов корпуса на выбор: можно взять строгий черный или белый, а можно бодрый красный, оранжевый или градиентный сине-розовый.

Подвесная сумка с принтом

Цена: 303 руб. вместо 388 руб.

Органайзер для хранения любых мелких вещей. Карманов шесть, сумка вешается на стену. Есть два варианта цвета — розовый с принтом лебедя или синий с рисунком медведя и берлоги.

Сумка водонепроницаемая, можно не беспокоиться за сохранность обоев и мебели, если там хранится жидкость. Это же позволяет вешать ее в ванной. Размер органайзера — 45,7 х 34,5 х 13 х 10 см, материалы — хлопок и лен.

Подвесной органайзер для кровати

Цена: от 173 руб. вместо 254 руб.

Такая же сумка для хранения вещей, только она вешается сбоку от дивана или кровати. Карманы более крупные, можно хранить книги, ноутбук или планшет.

Предлагается четыре цвета корпуса — светло-серый, темно-серый, черный, бежевый и коричневый. Материал корпуса — войлок, размер — 32 х 10 х 20 см.

Электрическая зубная щетка Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100

Цена: от 700 руб. вместо 1186 руб.

Электрическая щетка справляется с задачами эффективнее, чем обычная. Она применяет высокочастотную вибрацию для движения головки, чтобы сэкономить ваши силы и время. Кроме того, она лучше чистит труднодоступные области рта, при этом не нанося вреда зубам и деснам.

Скорость работы Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 — 16 500 об/мин. Есть два режима чистки. Время одной сессии — две минуты, после чего она останавливается автоматически.

Отпариватель для одежды компактный VLK Sorento-4100

Цена: 917 руб. вместо 1390 руб.

Альтернатива утюгу. Заливаете воду и направляете пар на одежду. Емкость резервуара — 200 мл, время нагрева воды — 38 секунд. Устройство обеспечивает быстрое отглаживание одежды, включая ее мелкие детали, вроде воротников и клапанов карманов.

Оспариватель применим как в домашних условиях, так и в поездках. Он компактный, поэтому легко помещается в сумку или багаж.

УФ-стерилизатор для зубных щеток с защитой от бактерий

Цена: 1161 руб. вместо 1814 руб.

Легко крепится к любым поверхностям. Важно: он излучает ультрафиолет, убивающий бактерии. Так что, держатель не только хранит щетки в одном месте, но и дезинфицирует их.

Работает от аккумулятора. Его емкость — 1500 мАч, одного заряда хватает на 45 дней работы. Цвет корпуса — белый, материал — АБС-пластик, размер — 20 х 7,5 см.

Портативный триммер для одежды Xiaomi Mijia

Цена: от 910 руб. вместо 1445 руб.

Устройство избавит ваши вещи от катышков и приведет в презентабельное состояние. При этом вы примените минимум усилий, девайс автоматический, ваша задача — лишь водить его по ткани.

Работает устройство по принципу пылесоса — ворс собирается в отдельном контейнере. Зарядка — от розетки. Устройство работает от батареек.





