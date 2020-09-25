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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Цена: от 2135 руб. вместо 3952 руб.

Самый популярный фитнес-трекер в мире. В 2020 году они привлекают еще больше внимания, чем раньше. Теперь это не просто интересная штука с замером пульса и вибро-будильником, а полноценный пульт от смартфона. Показ уведомлений, управление музыкой, камерой — все это умеют они и в частности Mi Band 5.

Экран OLED с диагональю 1,2 дюйма, распознавание 11 видов тренировок. Из фишек — поддержка магнитного зарядного дока. Подключать браслет к питанию стало проще. NFC нет.

Из отзывов: «Есть все: и уровень стресса, и контроль сна. Очень довольна покупкой. Единственное — не берите часы с плёнкой. Вечером наклеила, утром проснулась, а браслет без нее. Деньги на ветер».

Машинка для стрижки домашнего животного

Цена: 1308 руб. вместо 5449 руб.

Устройство для ухода за домашним животным, которому нужно периодически подстригать шерсть. Машинка беспроводная, работает на аккумуляторе. Заряжается 6 часов, работает до 1 часа, длина зарядного кабеля — 1,8 м.

В комплекте идут четыре насадки для стрижки с разной длиной волос — 3, 6, 9 и 12 мм. Доступны 5 режимов работы.

Из отзывов: «Пока только попробовали на длинношерстном коте с насадкой 3 мм. Шерсть зажевывает между лезвием и насадкой, но в целом норм».

Водосберегающая насадка для крана

Цена: 99,6 руб. вместо 475 руб.

Полезная штука для крана. Поток струи регулируется — насадка вращается на 360 градусов, доступны два режима струи. Размеры насадки — 65 х 34 мм.

Из отзывов: «Отлично подошел к крану, не протекает. В пакете была еще резиновая прокладка».

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot 1C

Фишка этой машинки — тонкий корпус. Его толщина — всего 8,2 см, это позволяет ему работать в труднодоступных местах.

Объем резервуара для воды — 200 мл, емкость пылесборника — 0,6 л. Объем аккумулятора — 2400 мАч, время уборки — 90 минут. Робот по команде начинает ее, а возвращается на зарядную станцию автоматически или в конце уборки.

Из отзывов: «Пылесос шикарный, с задачей уборки справляется на ура. Каждый день регулярно убирает, функция ограничения зон работает хорошо, всасывание хорошее, с учетом что работает на стандартной мощности. У нас есть два ковра и они чистые, при этом один с длинным ворсом, но проблем не возникло».

Пауэрбанк с креплением к смартфону

Цена: от 1759 руб. вместо 3518 руб.

Его фишка — крепление к смартфону, будто это чехол-зарядка. Размер — 90 х 61 х 9 мм, с ним смартфон станет толще примерно в два раза. Доступны варианты с microUSB, USB-C и Lightning, аксессуар подойдет абсолютно любому устройству.

Из отзывов: «Отлично работает, качество хорошее. Вы можете заряжать телефон и одновременно пользоваться им, снимать его нет необходимости».

Расслабляющая массажная подушка

Цена: от 1187 руб. вместо 2408 руб.

Массажёр с подогревом. Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся голосок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.

Размер корпуса — 33 x 21 x 18 см. Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его.

Из отзывов: «Товар качественный, полностью соответствует описанию. Купила сразу 2 подушки, себе и маме. В деле массажёр показал себя хорошо. Массировать можно абсолютно все, правда, ложиться конечно полным весом не рекомендую. Сама пробовала, с моим весом в 60 кг подушка справилась, но практиковать наверняка больше не буду, так как она на это не рассчитана».

Электрический массажер для шеи и спины

Цена: 563 руб. вместо 1481 руб.

Предыдущий массажёр универсален, этот же ориентирован строго на шею. Если вас волнует прежде всего она, это устройство подойдет лучше, как минимум за счет возможности крепления. Надел, и можно не волноваться насчет того, прилегает он к телу или нет. Кроме того, прибор массирует спину с помощью импульсов.

Доступны 6 режимов работы, есть подогрев с помощью инфракрасного излучения. Уровней интенсивности 15. Продолжительность одного сеанса — 15 минут.

Из отзывов: «Полностью соответствует описанию. Результат есть. Ощущения смутные, но эффект сразу чувствуется. Одного раза недостаточно, необходимо использовать массажер каждый день, чтобы увидеть результат».





