Amazfit готовится к анонсу новых смарт-часов GTR Mini. Они уже засветились на слитых изображениях





Портал GSM Arena поделился эксклюзивными изображениями будущих смарт-часов Amazfit GTR Mini, а также раскрыл ключевые характеристики устройства.



По данным инсайдеров, GTR Mini с номером модели A2174 и кодовым названием «Leiden» предложат 1,28-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали.



Портал GSM Arena поделился эксклюзивными изображениями будущих смарт-часов Amazfit GTR Mini, а также раскрыл ключевые характеристики устройства.По данным инсайдеров, GTR Mini с номером модели A2174 и кодовым названием «Leiden» предложат 1,28-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали.





Гаджет сможет отслеживать состояние здоровья владельца с помощью датчика для круглосуточного мониторинга сердечного ритма, пульсоксиметр (SpO2) и функции измерения стресса. Кроме того, GTR Mini умеют отслеживать более 120 спортивных режимов и распознают активность.



Среди прочих особенностей смарт-часов — поддержка Bluetooth 5.1 LE, встроенный GPS-приемник, батарея ёмкостью 500 мАч и фирменная операционная система Zepp.



Ожидается, что Amazfit представит модель GTR Mini в феврале.