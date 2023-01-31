Amazfit готовится к анонсу новых смарт-часов GTR Mini. Они уже засветились на слитых изображениях

Фархад

Amazfit GTR Mini

Портал GSM Arena поделился эксклюзивными изображениями будущих смарт-часов Amazfit GTR Mini, а также раскрыл ключевые характеристики устройства.

По данным инсайдеров, GTR Mini с номером модели A2174 и кодовым названием «Leiden» предложат 1,28-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали.

Amazfit GTR Mini
Amazfit GTR Mini
Amazfit GTR Mini
Amazfit GTR Mini
Amazfit GTR Mini


Гаджет сможет отслеживать состояние здоровья владельца с помощью датчика для круглосуточного мониторинга сердечного ритма, пульсоксиметр (SpO2) и функции измерения стресса. Кроме того, GTR Mini умеют отслеживать более 120 спортивных режимов и распознают активность.

Среди прочих особенностей смарт-часов — поддержка Bluetooth 5.1 LE, встроенный GPS-приемник, батарея ёмкостью 500 мАч и фирменная операционная система Zepp.

Ожидается, что Amazfit представит модель GTR Mini в феврале.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4229
Gabriel
Хорошего классического вида.
57 минут назад
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