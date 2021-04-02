



Компания Huami (контрактный производитель фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band) представила новый продукт — смарт-часы Amazfit GTR 2 eSIM. Это усовершенствованная версия прошлогодней модели Amazfit GTR 2 с дополнительным модулем eSIM.



Благодаря поддержке eSIM эта модель поддерживает сотовую связь в сетях четвёртого поколения и может соединяться с интернетом даже без подключения к смартфону. Часы можно использовать для звонков, а также получения и отправки SMS-сообщений.







В Amazfit GTR 2 eSIM установлен круглый AMOLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселей. В часах используется датчик BioTracker 2 PPG с пульсометром и сенсором SpO2 для измерения пульса и уровня кислорода в крови, модули GPS и ГЛОНАСС для отслеживания местоположения и NFC для бесконтактных платежей. Они поддерживают более 90 спортивных режимов, могут работать с постоянно включенным экраном, мониторят качество сна и ведут подсчёт шагов и потраченных калорий. В упрощенном режиме автономность составляет 14 дней, а при интенсивной работе — 4 дня.



Часы Amazfit GTR 2 eSIM в скором времени начнут продаваться в Китае за 1999 юаней (около 300 долларов или 23 тысяч рублей). На старте продаж их можно приобрести со скидкой 10%. В дальнейшем эта модель появится в других странах мира, в том числе в России.







