Компания Amazfit на мероприятии CES 2020 представила ультрапрочные умные часы T-Rex. Они способны выдерживать экстремальные температуры, устойчивы к коррозии и защищены от влаги. Помимо этого были анонсированы беспроводные наушники PowerBuds и ZenBuds.Смарт-часы способны выдерживать экстремальный диапазон температур от +70 ℃ до -40 ℃. Они также прошли 240-часовое испытание влажной средой и 96-часовое кислотно-щелочной.Умные часы T-Rex оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с функцией «always on display». Разрешение экрана составляет 360 x 360 пикселей, он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.Помимо оптического монитора сердечного ритма (PPG) устройство также получило 3-осевой датчик ускорения, геомагнитный датчик и сенсор внешнего освещения. Гаджет оснащается Bluetooth 5.0 LE, чипом GPS + ГЛОНАСС. Поддерживается подключение к устройствам на Android 5 и iOS 10, а также на более новых версиях.Amazfit T-Rex получили 14 спортивных режимов. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 390 мАч, который по словам производителя обеспечивает до 20 дней автономной работы. Часы будут доступных в пяти цветовых вариантах: черном, пепельном, камуфляжном, зеленым и хаки. Устройство поступит в продажу в этом месяце по цене 139,99 долларов.Легкие наушником с весом всего 6 грамм предназначены для тренировок. Они оснащаются датчиком сердцебиения. Усовершенствованная композитная диафрагма обеспечивает высокое качество звука. Оба наушника поддерживают сенсорное управление воспроизведением и вызовом голосового помощника.Помимо этого, PowerBuds получили поддержку технологии шумоподавления ENC с двумя выделенными микрофонами. По словам производителя, наушники обеспечивают 8 часов автономной работы от одной зарядки, а с помощью зарядного чехла показатель увеличивается до 24 часов. Они будут доступны в феврале 2020 года по цене 99,99 долларов.Эти наушники разработаны для пользователей, которые хотят выспаться. Они оснащаются функцией Smart Interference, которая создает правильную звуковую обстановку и генерирует успокаивающие звуки. Также они смогут вас «правильно» разбудить постепенно нарастающим звуком.Устройство автоматически определяет, когда вы засыпаете, чтобы отключить все звуки. Помимо этого наушники отслеживают сердечный ритм, положение тела и собирают данные об активности. По словам Amazfit, время автономной работы устройства составляет 12 часов от одного заряда, а использование чехла продлит этот показатель до 8 ночей. Цену и дату выхода производитель пока не назвал.