T-Rex

Компания Amazfit на мероприятии CES 2020 представила ультрапрочные умные часы T-Rex. Они способны выдерживать экстремальные температуры, устойчивы к коррозии и защищены от влаги. Помимо этого были анонсированы беспроводные наушники PowerBuds и ZenBuds.

Amazfit T-Rex

T-Rex

Смарт-часы способны выдерживать экстремальный диапазон температур от +70 ℃ до -40 ℃. Они также прошли 240-часовое испытание влажной средой и 96-часовое кислотно-щелочной.

Умные часы T-Rex оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с функцией «always on display». Разрешение экрана составляет 360 x 360 пикселей, он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

T-Rex

Помимо оптического монитора сердечного ритма (PPG) устройство также получило 3-осевой датчик ускорения, геомагнитный датчик и сенсор внешнего освещения. Гаджет оснащается Bluetooth 5.0 LE, чипом GPS + ГЛОНАСС. Поддерживается подключение к устройствам на Android 5 и iOS 10, а также на более новых версиях.

Amazfit T-Rex получили 14 спортивных режимов. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 390 мАч, который по словам производителя обеспечивает до 20 дней автономной работы. Часы будут доступных в пяти цветовых вариантах: черном, пепельном, камуфляжном, зеленым и хаки. Устройство поступит в продажу в этом месяце по цене 139,99 долларов.

Amazfit PowerBuds

PowerBuds

Легкие наушником с весом всего 6 грамм предназначены для тренировок. Они оснащаются датчиком сердцебиения. Усовершенствованная композитная диафрагма обеспечивает высокое качество звука. Оба наушника поддерживают сенсорное управление воспроизведением и вызовом голосового помощника.

PowerBuds

Помимо этого, PowerBuds получили поддержку технологии шумоподавления ENC с двумя выделенными микрофонами. По словам производителя, наушники обеспечивают 8 часов автономной работы от одной зарядки, а с помощью зарядного чехла показатель увеличивается до 24 часов. Они будут доступны в феврале 2020 года по цене 99,99 долларов.

Amazfit ZenBuds

ZenBuds

Эти наушники разработаны для пользователей, которые хотят выспаться. Они оснащаются функцией Smart Interference, которая создает правильную звуковую обстановку и генерирует успокаивающие звуки. Также они смогут вас «правильно» разбудить постепенно нарастающим звуком.

ZenBuds

Устройство автоматически определяет, когда вы засыпаете, чтобы отключить все звуки. Помимо этого наушники отслеживают сердечный ритм, положение тела и собирают данные об активности. По словам Amazfit, время автономной работы устройства составляет 12 часов от одного заряда, а использование чехла продлит этот показатель до 8 ночей. Цену и дату выхода производитель пока не назвал.



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